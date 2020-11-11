Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu - Son Dakika

Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu

11.11.2020 13:41
Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu, System.String[]

Türkiye'nin en büyük ve görkemli şelalelerinden biri olarak gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, yapılan çevre düzenlemesi ve yeni tesisleri hizmete açıldı.

Türkiye'nin en büyük ve görkemli şelalelerinden biri olarak gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, yapılan çevre düzenlemesi ve yeni tesisleri hizmete açıldı.

Tortum Şelalesi tesislerinin açılışında konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, "Bütün Erzurum olarak hiçbir şey bahane etmeden valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hem pandemiyle mücadele ediyoruz hem de pandemiyle yaşamayı öğreniyoruz. Hem de bunu bahane etmeden hizmet üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde Erzurum'a geleli iki yıl oldu. İlk geldiğim yer Tortum Şelalesi idi, geldiğimde atıl yıkık dökük bir şelale vardı, hemen girişimde bulunarak güzel bir tesise kavuşturduk" dedi.

Vali Memiş, Tortum Şelalesi'nin çevresindeki eski tesisleri kaldırarak daha modern bir tesis kurduklarını ifade ederek, "Tortum Şelalesi, Erzurum'un en turistik ve doğal güzellikleri açısından bilinen yerlerinden birisi. Burada kötü bir tesis vardı. Tesislerin hepsini yıktırdık. Ardından burada bir proje yaparak yeni tesislere kavuşturduk. Bu güzel alanda birinci sınıf restoran, birinci sınıf kafeler olsun yaptık buraya gelen turistler modern tesislerde çok daha güzel vakit geçirecekler" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Yapılan bu güzel tesisten herkesi selamlıyorum, hayırlı uğurlu olsun. Erzurum kış şehri, kar denilince eskilerimiz çileyi akla getirirdi. Allah buraya 8 ay boyunca kış vermiş, burada başka bir şey olmaz derlerdi. Oysaki Allah binlerce güzellikler vermiş" dedi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ise, "Sayın Valimiz ve saygıdeğer protokol üyelerini ilçemizde ağırlamaktan onur duyarım, ilçemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ederim" dedi.

Tesis sahiplerinden Rıza Ata, "Şelalemize değer katan başta sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Tesislerin açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Tarım İl Müdürü Osman Akar, AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Oltu Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu
Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu

Okay Memiş, Türkiye, Erzurum, Tortum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu - Son Dakika


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