Üye Girişi
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK - Son Dakika

TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK

07.06.2021 13:41

ERZURUM'da, Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yaklaşık 10 milyon liraya yenilenen seyir terası, restoranı, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, köprü ve gece ışıklandırılması ile farklı güzelliğe büründü.

ERZURUM'da, Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, yaklaşık 10 milyon liraya yenilenen seyir terası, restoranı, yürüyüş yolları, çevre düzenlemesi, köprü ve gece ışıklandırılması ile farklı güzelliğe büründü. Hafta sonları 3 bine yakın kişinin gezdiği alanda 6'sı kadın, 6'sı erkek 12 olan tuvalet sayısının 6'ya düşürülmesi, yetmediği gerekçesiyle işletme sahipleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden oldu.

Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliği, 48 metre yüksekliği ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum'da, yılda yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turist ağırlanıyor. Şelalenin akarken, gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yıllarca tadilat yapılmadığı için harabeye dönen Tortum Şelalesi'ne geçen yıl Vali Okay Memiş'in talimatı ile 5 milyon liraya mal olan yürüyüş yolları yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında modern merdiven sistemi kuruldu, köprü yapıldı, ferforjelerle güvenlik sağlandı, gece gelecek ziyaretçiler için de ışıklandırma sistemleri yapıldı. Özel işletme tarafından Avrupa Birliği (AB) projesi ile günübirlik ziyaretçilere hizmet verilmek üzere 4 milyon 200 bin lira daha harcanarak, modern tesis hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi de yolları asfaltlayıp, çevrenin ağaçlandırılmasını sağladı.

YENİ TUVALET YAPIMI, KURUL İZNİNE BAĞLI

Tortum Şelalesi'nde hizmet verilen işletmenin müdürü Şaban Ata, yıllardır el sürülmeyen şelalenin Vali Memiş sayesinde yeniden hayat bulduğunu söyledi. Kaderine terk edilen Tortum Şelalesi'nin sit alanında olması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nca tadilat ve onarımının yapılmasına daha önce izin verilmediğini belirten Ata, düzenlemelerden sonra alanda tuvalet sorunu başladığını dile getirdi.

Hafta sonları 3 bine yakın kişinin gezdiği alanda 6'sı kadın, 6'sı erkek 12 olan tuvalet sayısının 6'ya düşürülmesinin, yetmediği gerekçesiyle işletme sahipleri ve ziyaretçilerin tepkisine neden olduğunu kaydeden Ata, "Dünyanın dört bir tarafından buraya gelen herkes hayran kalıyor. Ziyaretçi sayısı her geçen gün katlanıyor ama tuvaletlerin yok denecek kadar az olması bu güzelliğe gölge düşürüyor. Burada 2 kafe, 1'i restoran 3 bina var. Hepsinde erkek ve kadın tuvaleti bulunuyor. İlave tuvalet yapmak istiyoruz ama kurul pandemi nedeniyle toplanamadığı için izin vermiyor. Eskiden kötü bile olsa 6'sı kadın, 6'sı erkek 12 tuvalet vardı. Buraya özellikle hafta sonları 3 bin yakın kişi geliyor. Şelaleye gelen ziyaretçilere mahcup oluyoruz. Bu sorunun giderilmesi için bir an evvel kurulun izin vermesini bekliyoruz" diye konuştu.

'MESCİT DE YOK'

Siirt'ten şelaleyi görmeye gelen Mete İnas ise "Burası cennet gibi. Her şey çok güzel ama yeterli sayıda lavabo yok. İbadetini yerine getirmek isteyenler için de mescit yok. Göze batan başka eksiklik yok ama bu iki sorun çok önemli" dedi.

TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK
TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK

Uzundere, Türkiye, turist, Tortum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ankaragücü'lü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücü'lü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok Şeyma Subaşı'nın sevgilisi fena yerden açık verdi! Doğumdaki ismini değiştirdiği iddia edildi 22:06 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi fena yerden açık verdi! Doğumdaki ismini değiştirdiği iddia edildi Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek 21:20 Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar 21:05 116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var 20:31 Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi 19:37 ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi
19:12 "İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Şişecam, Macaristan'da 255 Milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var Şişecam, Macaristan'da 255 Milyon euro'luk yatırım yapıyor! Hedeflerinde Avrupa'nın cam ambalaj talebini karşılamak var         
22:51
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak         
22:18
Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı         
21:46
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu         
20:59
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi         
19:57
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor         
18:40
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti         
16:23
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 23:01:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TORTUM ŞELALESİ'NDE TUVALET AZ, SORUNU ÇOK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement