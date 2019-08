Tortum Şelalesi ve Narman Peri Bacaları turizme kazandırılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, Şelale ve Peri bacalarında incelemelerde bulundu

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, Narman Peri Bacaları ve Tortum Şelalesi'nin turizme kazandırılması için yoğun çaba harcıyor.

Göreve geldiği tarihten itibaren Erzurum'un turizm potansiyelini değerlendirmek için yoğun gayret gösteren Vali Okay Memiş Narman Peri Bacaları ve Tortum Şelalesinde incelemelerde bulundu.

Narman Peribacaları'na giden Vali Okay Memiş, burada yaptığı açıklamada, "Adeta zamanla yarışıyoruz, daha evvel de geldik. Biz buranın turizm potansiyelini ortaya çıkardığımda yüz binlerce insanın ziyaret edeceğine inanıyoruz. Çünkü yol kenarı, ilçe merkezine çok yakın, dünyada benzeri çok az olan muhteşem bir doğal oluşum. Biz buraya harcama yapacağız, çünkü doğru bir lokasyon. Burada istihdam sağlayacağız. Erzurum Valiliği olarak Büyükşehir Belediyesi ve Narman Belediyesi ile beraber konaklama projemizi hazırladık. Yaklaşık 1,5 milyonluk bir proje, bayramdan hemen sonra ihalesini yapacağız ve kışa kadar kabasını bitireceğiz. Seneye bu vakitlerde at safari, bisiklet safari, trekking, hatta balon seyahatine başlayacağız. Doğrudan 100-150 kişi istihdam edeceğiz, dolaylı istihdam ise çok daha fazla olacak İnşallah. Hem Narman'ın hem de Erzurum'un ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacak. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımızı şimdiden buraya davet ediyoruz" dedi.

Narman ilçesini ziyaretinin ardından bir başka turizm potansiyeli bulunan Tortum Şelalesinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, "Tortum gölündeyiz. Tortum Şelalesindeyiz. Göreve başladığımda gördüğüm bir tablo vardı bur da aslında. Hala o tablo devam ediyor. Bu kadar muhteşem bir güzellik muhteşem bir doğa harikasını biz Erzurumlular olarak israf ediyoruz. Böyle bir iptidailik böyle bir özensizlik görmedim. Başta bu işin sorumlusu benim. Geldiğim günden beri bütün bürokratik işlemleri tamamlamak için mücadele verdim. Yapılan son toplantı ile bütün bürokratik engelleri aşıyoruz" diye konuştu.

Tortum Şelalesi yanında bulunan özel işletme sahipleriyle de görüşen Vali Memiş, "Özel firma sahibi Recep beyden siz basın mensupları huzurunda söz alıyorum. Eğer bu işletme standardı yüksek en az beş yıldız standardında işletme olmazsa bu bölgeyi kamulaştıracağız. Az önce Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürüyle görüştüm. Geçtiğimiz haftada Tarım ve Orman Bakanı'na verdim. 8,5 milyon liralık bir projemiz var bir içerisinde bu projeyi başlatıyoruz. İşletme sahibinden de istediğimiz projenin bir an önce hayata geçmesi. TKDK'dan hibe olarak 500 bin Euro projenin çıkması için uğraşıyoruz. Sizde biraz para harcayacaksınız ve buranın standardını yükselteceksiniz. Burayı bütün Erzurumluların bütün Dadaşların gurur duyacağı bir tesis haline getireceksiniz ve para kazanacaksınız. En az 50-100 kişi istihdam edeceksiniz. En az 500 bin turist hedefliyorum. 26 Ağustos'taki toplantıda bütün bu projelen olumlu bir şekilde karara bağlanacak ertesi günden itibaren de biz kazmayı vuracağız ve Erzurum'a yakışır bütün Dadaşlara yakışır bir tesis haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

