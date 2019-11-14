Son Dakika Haberleri: Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Son Dakika 3. Sayfa Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi - Son Dakika

Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

7 saat önce

Erzurum'un Pazaryolu ve Tortum İlçeleri'nde 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi, System.String[]

Erzurum'un Pazaryolu ve Tortum İlçeleri'nde 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.


Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu İlçesine bağlı Eseryurt Mahallesinde A.K. ve eşi Ş.K. ile Tortum İlçesine bağlı Aşağı Katıklı Mahallesi'nde Z.Y. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İlçe Devlet hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun işi olduğu belirtildi. - ERZURUM

Pazaryolu, Erzurum, Tortum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
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