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Tortum ve Pazaryolu'nda 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
7 saat önce
Erzurum'un Pazaryolu ve Tortum İlçeleri'nde 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:05 Kaynak: İHA
Erzurum'un Pazaryolu ve Tortum İlçeleri'nde 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Pazaryolu İlçesine bağlı Eseryurt Mahallesinde A.K. ve eşi Ş.K. ile Tortum İlçesine bağlı Aşağı Katıklı Mahallesi'nde Z.Y. isimli şahıs sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İlçe Devlet hastanesine kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun işi olduğu belirtildi. - ERZURUM
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