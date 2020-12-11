Torul'a millet bahçesi yapılacak - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesine yapılması planlanan millet bahçesi projesinin İller Bankasınca onaylandığı bildirildi.

Torul Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir'in girişimleriyle ilçe merkezindeki belediyeye ait 3 bin 809 metrekare alana millet bahçesi yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özdemir, millet bahçesi projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı İlbank bünyesinden geçtiğini aktardı.

Özdemir, projenin ilçeye kazandırılmasında destekleri için 23, 24, ve 25'inci dönem AK Parti Gümüşhane Milletvekili, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük ve İller Bankası Trabzon Bölge Müdürü Cafer Bilgin'e teşekkür etti.

Kısa süre içerisinde millet bahçesi projesine başlayacaklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza sunacağımız en önemli sosyal alanların başında gelecek olan bu projemizi hayata geçirmek için heyecan duyuyoruz. Ekibimizle birlikte bir an önce bu projenin faaliyete geçmesi için çalışmalarımıza başlayacağız."

Özdemir, çocuk oyun parkı alanları, kamelya, piknik masaları ve otopark gibi çeşitli hizmetleri de barındıracak millet bahçesi çalışmalarına 2021 yılı itibariyle başlayacaklarının altını çizdi.