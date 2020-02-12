Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

Yüzeyi buz tutan Torul barajından görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.