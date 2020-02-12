Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu

6 saat önce

Yüzeyi buz tutan Torul barajından görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.

Yüzeyi buz tutan Torul barajından görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.

Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu

Gümüşhane, Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:44 Kaynak: AA
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