Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika

Torul Barajı gölünün yüzeyi kısmen buz tuttu
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Yüzeyi buz tutan Torul barajından görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:44 Kaynak: AA
Yüzeyi buz tutan Torul barajından görüntüler GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de birkaç gündür hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi sonucu enerji üretimi için kullanılan Torul Barajı gölünün yüzeyi, kısmen buz tutu.
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