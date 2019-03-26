Torul'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Köroğlu, Adaylıktan Çekildi
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Gümüşhane'nin Torul ilçesinin Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Nidai Köroğlu'nun 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı adaylığından çekildiği bildirildi.
Gümüşhane
'nin Torul
ilçesinin Belediye Başkanı ve AK Parti
adayı Nidai Köroğlu
'nun 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanlığı adaylığından çekildiği bildirildi.
AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, yaptığı yazılı açıklamada, Torul Belediye Başkanı Nidai Köroğlu'nun sağlık sorunları sebebiyle Torul Belediye Başkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.
Köse, açıklamasında Köroğlu'na bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Torul Belediye başkanımız ve AK Parti Torul Belediye Başkan adayımız sayın Nidai Köroğlu uzun süredir devam eden ve yoğun seçim çalışmaları sürecinde artarak önemli bir sorun haline gelen sağlık problemleri nedeniyle istifa ederek Torul Belediye Başkanlığı adaylığından çekildiğini yazılı olarak tarafımıza bildirmiştir. Torul Belediye Başkanımız Nidai Köroğlu'na bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyor, devam eden sağlık sorunları nedeniyle kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ileterek bundan sonraki hayatında sağlık ve esenlikler diliyoruz."
Açıklamasında, Köroğlu'nun adaylıktan çekilmesinin belediye meclis üyesi adayları ve İl Genel meclisi üyesi adaylıkları için herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığını vurgulayan Köse, "Torul ilçemizde belediye meclis üyesi adaylarımızın ve il genel meclis üyesi adaylarımızın seçim yarışı devam ediyor, seçmenlerimiz farklı bir algıya kapılmasınlar. Sadece belediye başkan adayımız Köroğlu istifa ederek adaylıktan çekilmiştir. AK Parti olarak belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylıklarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:13 Kaynak: AA
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