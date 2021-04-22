Torul'da çöp alanlarında dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapıldı - Son Dakika

Torul'da belediye ekiplerince çöp atık alanlarında sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

İlçede mevsim sıcaklarının artmasıyla birlikte bahar hazırlıklarına başlayan Torul Belediyesi temizlik işleri ekipleri, üvez ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışması yürüttü.

Özellikle eski çöp atık alanında dezenfekte çalışması yapan ekiplerin ilçe genelinde haşereyle mücadele çalışmaları da sürüyor.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla çöp alanları, konteynırlar ile cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini hatırlattı.

Ramazan ayında sıcaklıkların artmasıyla oluşabilecek kötü kokular ile sinek, sivrisinek ve haşereye karşı temizlik çalışmalarını sıklaştırdıklarını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Her gün Gümüşhane'deki Katı Atık Toplama ve Ayrıştırma Merkezi'ne günlük 2-3 kamyon çöpümüzü götürmekteyiz. Fakat eskiden bu yana kullanılan Kurudere mevkisi olarak bilinen bu çöp atık alanında da ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımızı ihmal etmiyoruz. İlçemizde ilk çalışmayı buraya yapıyor, ardından mahallelerimize geçerek günlük temizleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza ulaşabilecek her türlü kötü koku ve haşerenin önüne geçebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."