Torul'da devlet vatandaşıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Torul'da devlet vatandaşıyla buluştu - Son Dakika

Torul'da devlet vatandaşıyla buluştu

7 saat önce

Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek, ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya, halk toplantıları yapmaya devam ediyor.

Torul'da devlet vatandaşıyla buluştu, System.String[]

Gümüşhane Vali Kamuran Taşbilek, ilçelerde vatandaşlarla buluşmaya, halk toplantıları yapmaya devam ediyor.


İlki geçtiğimiz günlerde Kelkit ilçesinde yapılan halk toplantılarının ikincisi Torul ilçesinde gerçekleştirildi.


İlçedeki bir konferans salonunda gerçekleştirilen programa Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Özdemir, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, mahalle ve köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.


Toplantıda konuşan Vali Taşbilek, amaçlarının Torullu hemşehrileriyle Torul'da çözülmesi gereken sıkıntıları, ihtiyaçları, eksikleri, talepleri varsa onları yerinde alarak değerlendirmek, genel problemlerle birlikte özel olarak aktarılmak istenen problemleri dinlemek ve vatandaşlarla beraber olmak olduğunu söyledi.


Bu uygulamayı il merkezinde hergün 10-11 saatleri arasında Valilik makamında vatandaş saati uygulamasıyla yaptığını, haftada bir gün mahalle sakinleriyle buluştuklarını hatırlatan Vali Taşbilek, "Bununla beraber Sosyal Destek Gümüşhane projemiz kapsamında bütün evlere ulaşmaya çalışıyoruz. Herşeye rağmen ulaşamadığımız vatandaşlarımız olabilir diye ilçelerde bu programları yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kelkit ilçemizdeydik. Şimdi buradayız. Belirli periyotlarla bütün ilçelerimizi dolaşıp vatandaşlarımızla tanışmak hem de bize iletmek istedikleri istek, ihtiyaç, talep ne varsa başımızın üstünde sayıp onları almak. Burada çözebileceğimiz ne varsa buradaki bütün kurum amiri arkadaşlarımıza talimatını vermek, süreç gerektiren hadiseleri de notunu alıp birebir takip etme noktasında sizlerle beraberiz" dedi.


Toplantıda ilk olarak söz alan Torul Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Taşkın, ilçeye yükseköğretim için ayrı bir kız yurdu yapılmasını istedi.


Toplantıda söz alan vatandaşlar ilçe, köy ve mahalleleriyle ilgili sorunlarını, isteklerini, ihtiyaçlarını, önerilerini aktardı. Sırasıyla söz alarak sorunlarını aktaran vatandaşlar ilçeye yüzme havuzu yapılması, Altınpınar Limni gölü yolunun yapılarak biran önce turizme kazandırılması, sulama göleti, dere ıslahı ve köy yolları için asfalt taleplerinde bulundu. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Kelkit, Torul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:06 Kaynak: İHA
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