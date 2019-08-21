Torul'da genç vatandaştan örnek davranış

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 14 yaşındaki Mustafa Öztürk, yolda bulduğu 3 bin 800 lira değerindeki altın kolyeyi Belediye Zabıta Amirliğine teslim ederek büyük bir dürüstlük örneğinde bulundu.



Toroul Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Öztürk, Tuğrulbey Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulduğu 3 bin 800 TL değerindeki altın kolyeyi Belediye Başkanlığı Zabıta Amirliği'ne teslim ederek, altın kolyenin sahibine ulaştırılması noktasında büyük bir katkıda bulundu.



Torul Belediyesi Zabıta Amiri Erdal Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz günlerde Mustafa Öztürk kardeşimiz dedesi ile birlikte Zabıta Amirliğimize gelerek 1 adet altın kolye bulduğunu, duyuru yapılarak kaybeden şahsa ulaştırılması talebini bizlere iletti. Bizler, belediyemiz ses anons sistemi aracılığı ile bu duyuruyu vatandaşlarımıza aktardık. 15 Ağustos 2019 tarihinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinden Torul'umuza yakın tanıdıklarını ziyarete geldikleri esnada eşine ait olan kolyenin kaybolduğu ifade eden Rahman Değirmen Belediyemize başvuruda bulunarak kolyenin kendilerine ait olduklarını ifade ettiler. Gerekli tutanaklarımızın ardından kolyeyi sahibine teslim ettik. Mustafa Öztürk kardeşimizin göstermiş olduğu bu örnek davranış manevi değerler açısından oldukça önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.



Kolyenin sahibi Rahman Değirmen ve ailesi ise u örnek davranışından dolayı Mustafa Öztürk'e teşekkürlerini iletti. - GÜMÜŞHANE