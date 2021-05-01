Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor - Son Dakika

Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor

01.05.2021 11:27
Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor, System.String[]

Gümüşhane'nin Torul Kaymakamlığının başlattığı "Torul İçin Kitap Vakti" etkinliği kapsamında aileler, çocuklarıyla birlikte çarşamba akşamları kitap okuyor.

Gümüşhane'nin Torul Kaymakamlığının başlattığı "Torul İçin Kitap Vakti" etkinliği kapsamında aileler, çocuklarıyla birlikte çarşamba akşamları kitap okuyor.

Kaymakamlık, Kovid-19'la mücadelede evde kalan vatandaşlar ve öğrencilerin zamanlarını verimli değerlendirmeleri için yaklaşık 20 hafta önce "Torul İçin Kitap Vakti" etkinliğini hayata geçirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, çarşamba günleri 20.00 ile 20.30 saatlerinde evlerinde aileleriyle kitap okuyor. Bu anları fotoğraflayan öğrenciler, bu fotoğrafları öğretmenlerine ulaştırıyor.

Aileler ve öğrenciler ile projeye katılan diğer ilçe halkı, aynı zaman diliminde "TorulİcinKitapVakti" etiketiyle sosyal medyadan paylaşımda da bulunuyor.

Kaymakam Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, öğrenci ve velilerin ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında kaymakamlıkta toplanan fotoğraflardan kura sonucu belirlenen kişilere bisiklet ve kitap hediye ediliyor.

20 öğrenciye bisiklet, 500 öğrenciye kitap hediyesi

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, AA muhabirine, salgın sürecinin çocuklar açısından faydalı olması için çalıştıklarını ve aileleri de dahil ederek proje geliştirdiklerini söyledi.

Her hafta çarşamba günü saat 20.00'de kitap okuduklarını belirten Karakaş, "Bunu paylaşmak isteyenler 'TorulİçinKitapVakti' etiketi ile sosyal medyadan paylaşıyorlar. Öğrencilerimiz aileleriyle okudukları kitapları öğretmenleriyle paylaşıyorlar. Biz de paylaşılan bu fotoğraflar içerisinden her hafta bir öğrencimize bisiklet, 20 öğrencimize de kitap ve çeşitli hediyeler veriyoruz." dedi.

Karakaş, ilçedeki gençlerin gerçekten büyük bir katılım sağladığını ifade ederek bugüne kadar 7 bin 500 civarında geri dönüş aldıklarını, 20 öğrenciye bisiklet, 500 öğrenciye de kitap hediye ettiklerini aktardı.

İnsanların güzel bir etkinlikle kitap okunmasını sağladıklarını dile getiren Karakaş, "Kitap okuma saatlerimize denk gelen günlerde ilçede kimse sokağa çıkmıyor. İnanılmaz bir sessizlik oluyor. Bu konuda da olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Salgında kitap okuma alışkanlığı kazandılar

İlçe sakinlerinden Ersoy Uçar da 2 aydır etkin şekilde projeye katılarak kitap okuduğunu çocuklarıyla kitap okuduklarını belirterek proje sayesinde kendisinin de okuma alışkanlığı edindiğini söyledi.

6'ncı sınıf öğrencisi Zeynep Sena Uçar da bu zamana kadar 12 civarında kitap okuduğunu belirterek "Bu saatlerde önceden genelde televizyon izlerdik. Bu süreçle birlikte kampanyaya katılarak bu vakti kitap okuyarak geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Altınpınar köyünde yaşayan Kadir Altun ise çocuklar kitap okurken kendilerinin de etkinliğe dahil olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Biz önceden beri dini kitaplarımızı okuyorduk. Bu projeyle daha fazla okumaya başladık. Çocukların okuması bizler için daha iyi oldu. Pandemiden dolayı çocuklarımızda kitap okuma alışkanlığını daha da artırdılar. Biz de içerde olduğumuz için kısıtlama nedeniyle okumaya hevesimiz arttı. Çocuklar eskisi kadar çizgi film izlemiyorlar. Kitap okuma hevesleri arttı."

Projeye katılan ve bisikletle ödüllendirilen Yasemin Şaş, en son Prens adlı kitabı okuduğunu belirterek "Sürekli çarşamba günleri kitap okuyup fotoğraf attım ve kazandım. Sokağa çıkma kısıtlamasında sıkılmamak için hem kitap okuyor hem de oyun oynuyorum. Bisiklet kazanınca mutlu oldum." diye konuştu.

Ödül alan öğrencilerden Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sudenur Gül ise birçok kitap okuduğunu ifade ederek "200 sayfalık kitapları 3 haftada bitiriyorum. 100 sayfalıkları ise bir haftada bitiriyorum. Günde 2-3 defa elime kitap alıyorum. Ailemle birlikte iftardan sonra televizyonu kapatıp hep beraber kitap okuyoruz." dedi.

Bisiklet, Hisarcık, Torul, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'a Ümit Özat'a "Hain, alçak" diyen gazeteci Ahmet Ercanlar'a aynı sertlikte yanıt: Yalıtımlı cam taktırdık, havlama sesi duyulmuyor Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Marmara'yı deniz salyası kapladı! Balıkçılar denize açılamıyor Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Evlilik yolunda ilk adımı atan oyuncu Umut Kurt, sevgilisine evlilik teklifi etti Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Merak edilen rakam netleşti! İşte 17 günlük tam kapanmadan muaf olan kişi sayısı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Bariyerleri yıkarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler gözaltına alındı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu
1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı 1 Mayıs yürüyüşleri nedeniyle Taksim'e çıkmak isteyen 212 kişi gözaltına alındı         
14:26
Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı Şule Zorlu, babasının istememesi rağmen evlendiği Serdar Cümbüş'le boşandı         
14:20
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı Rıza Kocaoğlu ve Yüsra Geyik'in aşk dedikodularını alevlendiren fotoğraflar ortaya çıktı         
12:01
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor Belirtileri koronavirüs ile birebir benzerlik gösteriyor, uzmanlar kene tehlikesine karşı uyarıyor         
09:39
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu Atletle poz veren Nur Fettahoğlu'nun zayıflığı hayranlarını korkuttu         
00:01
Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim Atını asansörle lüks apartmanın üst katına çıkardı, ifadesi olaydan daha vahim         
23:42
Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek Tam kapanmanın ardından yeni sürecin ayrıntıları netleşti! 'Yavaş normalleşme'de bazı kısıtlamalar devam edecek         
21:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim         
18:04
Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı         
16:18
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2021 15:11:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Torul'da haftada bir gün yarım saat kitap okuma sessizliği yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement