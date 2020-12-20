Torul'da ihtiyaç sahipleri "Gönül Pınarı" projesiyle üşümeyecek - Son Dakika

Torul'da ihtiyaç sahipleri "Gönül Pınarı" projesiyle üşümeyecek

20.12.2020 12:18

Torul'da ihtiyaç sahipleri "Gönül Pınarı" projesiyle üşümeyecek Torul Belediyesi giysi kumbaralarına vatandaşların attığı giysiler için mağaza açarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gönül Pınarı" projesi kapsamında...

Torul'da ihtiyaç sahipleri "Gönül Pınarı" projesiyle üşümeyecek

Torul Belediyesi giysi kumbaralarına vatandaşların attığı giysiler için mağaza açarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sundu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gönül Pınarı" projesi kapsamında ilçede 4 noktaya giysi kumbarası konuldu, ihtiyaç sahiplerinin bu giysilere ulaşabilmesi için gönül pınarı mağazası açıldı.

Birkaç ay önce ilçe merkezinin 50 farklı noktasına sokak hayvanları için su ve mama kabı yerleştiren Torul Belediyesi, şimdi de ihtiyacı olmayanların verdiği elbise ve ayakkabıları ihtiyaç sahiplerinin istediği kadar alabileceği Gönül Pınarı projesini hayata geçirdi.

Proje ile ilçe merkezine şimdilik 4 tane yerleştirilen kumbaralara insanlar kullanmadıkları elbise ve ayakkabıları paketleyip atıyor. İlgi fazla olunca Belediye 4 kumbara daha yapmak için harekete geçerken kumbaralarda kısa sürede dolan elbise ve ayakkabılar Belediye görevlileri tarafından proje kapsamına açılan Gönül Pınarı Mağazası'na götürülerek tasnif ediyor.

Hem ilçe merkezi hem de köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin faydalanacağı projenin 20 gündür devam eden hazırlık döneminde vatandaşlar 2 bin parça giysi ve diğer malzemeyi kumbaralara atarak projeye olan desteğini gösterdi.

Projenin "yaşayan proje" olması için takipçisi olacağını kaydeden Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, pazartesi gününden itibaren giysileri isteyenlerin gelip mağazadan alabileceğini, gelemeyenlerin de bizzat evlerine kadar bu malzemelerin Belediye ekiplerince götürüleceğini söyledi.

"20 günde 2 bin parça giysi geldi"

Sokak hayvanları için hayata geçirdikleri projenin büyük bir başarıyla devam ettiğini şimdi de başka bir sosyal projeyle vatandaşların desteğine talip olduklarını kaydeden Başkan Özdemir, "Gönül Pınarı projemizle insanlarımızın evinde kullanmamış oldukları giysi, çanta, çocuk kıyafetleri, okul kıyafetlerini giysi kumbaralarında toplamak ve bunları ihtiyaç sahibi olan kişilere iletmeyi amaçlıyoruz. Giysi kumbaralarında toplanan bütün malzemelerimizi Gönül Pınarı adı altında açmış olduğumuz Belediyemize ait olan mağazamızda dizimlerini yaptık. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmak üzere hepsi şu anda hazır. Bu zamana kadar tam 2 bine yakın malzeme geldi. İsteyen ihtiyaç sahibi kişilerimiz Belediyemizin Gönül Pınarı mağzasına uğrayıp kendileri alabilir, gelemeyenleri de Belediyemiz ekipleri tarafından ihtiyaçları belirlenerek kendilerine kadar götürülecek" dedi.

"Teveccüh fazla oldu 4 kumbara daha koyacağız"

Hazırlık sürecinde vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği projede kumbaraların yetersiz kaldığını belirlediklerini ve bir 4 kumbara daha almak için görüştüklerini ifade eden Özdemir, "Bu zamana kadar Torul merkeze 4 adet kumbara kurduk. Halkımızın bu projeye yönelik duyarlılığı oldukça fazla. Kumbaralarımızı Trabzon Ortahisar Belediyesinden aldık. Tekrar onlarla irtibata geçtik. 4 tane daha kumbara alıp diğer mahallelerde kumbaralarımızı kuracağız. Yaklaşık 20 gündür devam ediyor hazırlıklarımız. Bundan sonra inşallah giysi kumbaralarında biriken bütün malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ileteceğiz" diye konuştu.

"Köy mahalle ayırt etmeyeceğiz"

Kumbaraların yoğun ilgi nedeniyle 2-3 günde dolduğunu dile getiren Başkan Özdemir, "Daha üzerinde etiketi olan kıyafetler var. Yeni kıyafetler ve bu daha çok çocuk kıyafetleri. Torul'a bağlı 37 köy 8 mahalle var. Süreklilik arz edeceğini düşünüyorum. Bu sadece Torul merkezle alakalı bir durum değil. İhtiyaç sahiplerimizi köy mahalle hiç ayırt etmeyeceğiz. Biz zaten bizde ekiplerimizin oluşturmuş olduğu bir liste var ihtiyaç sahibi listesi. Biz onlara ulaşmayı temenni ediyoruz. Hepsini de Allah nasip ederse bu gerekli olan malzemeleri ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek
Torul'da ihtiyaç sahipleri Gönül Pınarı projesiyle üşümeyecek

Belediye Başkanlığı, Sokak Hayvanları, Gümüşhane, Torul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Torul'da ihtiyaç sahipleri 'Gönül Pınarı' projesiyle üşümeyecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Gaziantep'te hastanedeki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi Çatılardan atlayarak kaçmaya çalışan hırsız yakalanınca hüngür hüngür ağladı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor
Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak Fatih Karagümrük, Bertolacci ya da Wilshere'dan birisini kadrosuna katacak         
12:54
Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı         
12:10
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu! Adnan Oktar'ın cinsel istismar sistemi çizgi roman oldu!         
10:42
Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı         
10:22
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti ABD diken üstünde! Onaylanan koronavirüs aşısı sağlık çalışanlarını hastanelik etti         
08:41
Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı         
21:02
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 13:04:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Torul'da ihtiyaç sahipleri "Gönül Pınarı" projesiyle üşümeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei