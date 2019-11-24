Son Dakika Haberleri: Torul'da yangın
Son Dakika 3. Sayfa Torul'da yangın - Son Dakika

Torul'da yangın

6 saat önce

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık küle döndü.

Torul'da yangın, System.String[]

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık küle döndü.


İlçeye bağlı Kocadal köyü Dörene Mahallesinde öğle saatlerinde mahalle sakinlerinden Halil Solmaz'a ait samanlıkta başlayan yangın, ahır ve eve de sıçradı. Elektrik kontağından çıkan yangın Gümüşhane Belediyesi ve Torul Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, saatler süren çalışmanın ardından soğutma çalışmaları tamamlandı. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhane, Torul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güngören'de park halindeki servis minibüsü alev alev yandı
Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 02:41:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torul'da yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]