Torun: "18 Büyükşehir, 38 İl, 637 İlçe ve 210 Belde Adaylarını Belirledik"
1 saat önce
- CHP PM Toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
- CHP
PM Toplantısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
'un basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:22 Kaynak: AA
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