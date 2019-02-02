Son Dakika Haberleri: Torun: "18 Büyükşehir, 38 İl, 637 İlçe ve 210 Belde Adaylarını Belirledik"

Torun: "18 Büyükşehir, 38 İl, 637 İlçe ve 210 Belde Adaylarını Belirledik"

1 saat önce

- CHP PM Toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

- CHP PM Toplantısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un basın toplantısı ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:22 Kaynak: AA

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