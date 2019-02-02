Son Dakika Haberleri: Torun: "Chp'li Belediyeler, Demokratik Siyasetin Bir Arada Yaşamın Güvencesidir"

Torun: "Chp'li Belediyeler, Demokratik Siyasetin Bir Arada Yaşamın Güvencesidir"

57 dakika önce

- CHP PM Toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Torun:
- CHP PM Toplantısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:33 Kaynak: AA

Seyit Torun, CHP Parti Meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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