Torun: "Chp'li Belediyeler, Demokratik Siyasetin Bir Arada Yaşamın Güvencesidir"
57 dakika önce
- CHP PM Toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
- CHP
PM Toplantısı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
'un konuşması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP PM Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:33 Kaynak: AA
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