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Torun, Ordu'daki maden sahasında incelemelerde bulundu

25 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın madeni sahasında incelemelerde bulundu.

Torun, Ordu'daki maden sahasında incelemelerde bulundu, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki altın madeni sahasında incelemelerde bulundu.

Yukarı Bahçeler Mahallesi'ndeki sahayı gezen Torun, yürütülen çalışmalara ilişkin şirket yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Torun, şirket yetkililerin kendilerinin sorduğu tüm sorulara açık yüreklilikle cevap verdiklerini söyledi.

İncelemelerini ve aldıkları bilgileri bilim adamlarıyla istişare edeceklerini belirten Torun, konuyu yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Çalışmaların tekniğine ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Torun, şöyle devam etti:

"Bizlere sonradan bazı veriler gönderecekler. Bu konuyla ilgili çok da bilgi sahibi değiliz. Sonuçta bizler onları dinledik. Aldığımız verileri ilgili bilim adamlarıyla konuşacağız ve yeniden değerlendireceğiz. Kendileri, yapılan çalışmaların hiçbir zararı olmadığını, sistemin kontrol altında bulunduğunu ifade ettiler."

Torun, altın madeniyle ilgili kendilerine şikayetler geldiğini belirterek, "Burası bir üretim tesisi. Doğanın bundan etkilenmemesi mümkün değil. Sonuçta bir alan açılıyor ve bu alanda faaliyet var. Bu faaliyet insan hayatını ne kadar etkiliyor ve ne kadar zararlı, bunu mutlaka değerlendirmek lazım. Suyun kirlenmesi ve bazı tarım ürünlerinin çürümesi gibi şikayetler geliyor. Bunları değerlendireceğiz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Torun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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