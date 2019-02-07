Son Dakika Haberleri: Torun: "(Tanzim Satış Mağazaları) Biz Bunu Zaten Yıllardır Yapıyoruz"

Torun: "(Tanzim Satış Mağazaları) Biz Bunu Zaten Yıllardır Yapıyoruz"

58 dakika önce

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un düzenlediği basın toplantısı Torun'un açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un düzenlediği basın toplantısı
Torun'un açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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