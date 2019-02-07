Torun: "(Tanzim Satış Mağazaları) Biz Bunu Zaten Yıllardır Yapıyoruz"
58 dakika önce
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un düzenlediği basın toplantısı Torun'un açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un düzenlediği basın toplantısı
Torun'un açıklaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinden düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: AA
İYİ Partinin Andımız Önergesi TBMM Genel Kurulunda Reddedildi
Selvi Kılıçdaroğlu Ameliyat Edildi
HDP'den Çok Tartışılacak CHP Çıkışı: Tunç Soyer, Profilimize En Uygun Aday
CHP Büyük Tartışma Yaratan Maltepe, Silivri ve Bayraklı Adaylarını Açıkladı