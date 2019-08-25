Son Dakika Haberleri: Torun ve Ağbaba'dan Hekimhan Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Torun ve Ağbaba'dan Hekimhan Belediyesine ziyaret

41 dakika önce

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hekimhan Belediyesini ziyaret etti.

Torun ve Ağbaba'dan Hekimhan Belediyesine ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Hekimhan Belediyesini ziyaret etti.


Ziyarette CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ Atatürk portresi, Hekimhan Cevizi ve Hekimhan Belediyesi'nin ürettiği Alıç Sirkesi hediye etti.


Burada konuşan Ağbaba, " Hepimizi Türkiye de heyecanlandı hran,epimizin tekrar geleceğe umutla bakmasını sağlayan kısaca her şeyin güzel olmasını sağlayan ön önemli mimarı Seyit Torun'a hoş geldiniz diyorum. O sürecin başından sonuna kadar ittifak görüşmeleri, belediyelerin aday gösterilmesi sürecinde ki başarı hiç kuşkusuz Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel başkan yardımcısı Seyit Torun'dur. Hekimhan bizim göz bebeğimiz, Hekimhan varsa biz varız. Bunun bilincindeyiz, Hekimhan'ımıza ne gerekiyorsa destek vermeye devam edeceğiz" dedi.


Seyit Torun ise, " Başta Genel Başkanımız olmak üzere, bütün örgütümüz ile birlikte Türkiye'nin önünü açtık. İnanıyorum ki tünelin sonundaki ışık göründü. Hep beraber bu yolu birbirimize sarılarak birlikte mücadele ederek devam ettireceğiz. Gelecek günlerimiz çok daha güzel olacaktır" diye konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Torun, Hekimhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde
İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek İlber Ortaylı'nın da katıldığı etkinlikte sunucu, İstiklal Marşı'nı ve saygı duruşunu unuttu Metrobüste yangın çıktı! Yolcular tahliye edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 17:23:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Torun ve Ağbaba'dan Hekimhan Belediyesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]