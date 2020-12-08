Torunlardan yeni single
08.12.2020 15:01
İkili, yeni projelerinde, İstanbul'da yaşadıkları karantina gecelerini müzikseverlerle paylaştı.
İkili, yeni projelerinde, İstanbul'da yaşadıkları karantina gecelerini müzikseverlerle paylaştı. Hızlı ve büyük adımlarla müzik sektörüne giriş yapan Emir Işık ile Alp Murşit yeni bir albümün yolda olduğunu, 2020 sonunda yeni bir projenin geleceğini belirtti. Belirgin Hip-Hop tarzları ile Emir Işık ve Alp Murşit, İstanbul sonrası İngiltere ve Amerika'ya açılmayı planlıyor.
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