Bilecik'te yaşayan bazı çocuklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında görüntülü görüşmek zorunda kaldıkları dedeleri ve ninelerinin sağlık durumları hakkında bilgi aldı, dışarı çıkmamaları konusunda da çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olduğu için ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşların torunları, özlemlerini görüntülü görüşmeyle gideriyor.

Büyüklerinin ekranlara sığmayan sevgisiyle karşılaşan çocuklar, hem dedelerinin ve ninelerinin halini hatırını soruyor hem de izolasyon kurallarına uymalarını istiyor.

Duru, Doruk ve Derin Naz Özdemir kardeşler, İstanbul'da ikamet eden dedeleri ve anneanneleri ile görüntülü görüşme yaptı.

Büyüklerine evden çıkmamaları çağrısında bulunan kardeşler, dede Yılmaz Çankaya'ya balık tutmaya gitmemesini, onları çok sevdiklerini ve özlediklerini söyledi.

Yılmaz Çankaya da torunlarına, "Balık tutmaya gitmiyorum. Hastalık bitene kadar evden çıkmayacağım. Siz de evde kalın ve annenizin sözünü dinleyin. Babanızı üzmeyin. Buraya geldiğinizde beraber parka gideriz, sahile gideriz." dedi.

Bilecik Hürriyet Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Esma Bolat çiftinin 8 yaşındaki oğlu Ali Emir de Tokat'ta yaşayan anneannesi Hatice Çelik'i arayarak, evde kalmalarını istedi.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yaşayan Eylül ve Ada Uçar kardeşler, anneanneleri Hatice Arslan'ı, Gülce Aydemir de dedesi Musa ve babaannesi Emine Aydemir'le görüşüp, ekrandan da olsa hasret giderdi.