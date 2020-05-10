Torunları için kurdukları salıncakta sallanıyorlar - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, koronavirüs nedeniyle 'evde kal' çağırısına uyup dışarı çıkmayan Mustafa Yenice (63) ile kardeşi Hacı Yenice (58) evin bahçesine torunları için kurdukları salıncakta sallanarak eğleniyorlar.

Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Hacı Yenice kardeşler, yaşları itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen 'evde kal' çağrısına uyarak dışarı çıkmıyor. Bir süre önce evdeki küçük çocuklar canları sıkıldığı için bahçeye salıncak isteyince ağaca salıncak kuruldu. Salıncakta çocukların yanında dedeleri Mustafa ve Hacı Yenice kardeşler de sallanmaya başladı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına da uyan ve salıncakla çocukluklarını hatırlayan iki kardeş sırasıyla birbirini sallayıp eğleniyor. Mustafa Yenice, evde kalınca çocukla çocuk olduklarını belirterek, "Çocuklar salıncak istedi ve evimizin önü müsait olunca da kurdular. Canı sıkılan aşağıya inip onda sallanıyor. Biz de biniyoruz ve binince gençliğimizi, çocukluğumuzu hatırladık. Eskiden büyük ağaçlarda binerdik onu hatırladık. Biraz da evde kalıp çocuklarla beraber olunca ister istemez onların seviyesine inmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Hacı Yenice ise en uzun yılların ardından salıncağa bindiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle evde kalıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Burada salıncağa biniyoruz, kurallara uyuyoruz. Salıncağı kurmak ablalarımızın akılına geldi biz de biniyoruz. En son çocukken salıncağa binmiştik. Bu yaştan sonra salıncağa binmek güzel bir duygu" dedi.