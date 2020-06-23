Torunları için oyuncak yaptı - Son Dakika

Keban ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Demir, torunları için cambaz oyuncağı yaptı.

Keban Belediyesi'nden emekli olan Ahmet Demir evine ziyarete gelen torunlarını için tahta, çıta, ip ve bıçak kullanarak ipli cambaz oyuncağı yaptı.

Demir, Elazığ merkezde oturan torunlarının kendisini ziyarete geldiğini, torunlarının sıkılmasını engellemek için onlar için oyuncak yaptığını söyledi.

Oyuncağı torunlarının çok beğendiğini kaydeden Demir, "Oyuncağı torunlarım görünce bayıldılar. Değişik güzel hareketler yapıyor. Çok güzel eğlendiler. Yaptığım oyuncakla zaman geçiriyorlar. Ben de çok mutlu oldum." dedi.