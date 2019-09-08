Son Dakika Haberleri: "Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz"
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"Torunlarımıza özgür bir vatan teslim etmeye mecburuz"

1 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık, torunlarımıza da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık, torunlarımıza da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Emin olun, onlara ihanet etmeyeceğiz." dedi.

Destici, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen 738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde yaptığı konuşmada, övünç duyacakları ve çok az millete nasip olan bir geçmişe sahip olduklarını söyledi.

Bugün ve gelecekte paylarına düşenleri millet olarak alacaklarını belirten Destici, "Ahmet Yesevilerin, Hayme Anaların, Şeyh Edebalilerin ve Ertuğrul Gazilerin hissiyatları ve bize kadar aktarılan tecrübeleri; bilhassa, tıpkı Ertuğrul Gazi gibi geniş ufuklu bir şahsiyet sahibi olabilmenin sırları peşinde koşan genç nesillerimiz için gereklidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin bıçak sırtında olduğu bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Üzerinde sayısız devletlerin ve halkların tarih sahnesine çıktıkları, yine aynı şekilde tarihe gömüldükleri bu tehlikeli coğrafyada; birliğimizi kaybetme, bölünüp parçalanma şıkları ile karşı karşıya bırakılmak istenilen bir sürecin tam ortasındayız. Osmanlı'nın geride bıraktığı son kale Anadolu'yu çepeçevre saran coğrafyalarda varlığımızı yadırgayanlarla ve hasmane politikalarıyla beka faktörlerimizi tehdit edenlerle sürekli bir mücadele içindeyiz. Zor günler yaşayan Türkiye'mizin izlemesi gereken istikamet bellidir. Bizim istikametimiz, Ertuğrul Gazi'nin Hayme Ana'mıza asırlar öncesinde taahhüt ettiği ve bizlere miras bıraktığı istikamettir yani Batı'dır. Ülkemizi Batı'dan uzaklaştırıp yeni yıkım projelerinin şantiyesi haline getirilmiş olan Orta Doğu'nun bir kenar mahallesi durumuna sürüklemeye çalışan emperyalistlerin oyunlarını ancak Ertuğrul Gazi'nin 'Batı'ya ve daha ileriye' vizyonuyla ve kararlılığıyla bozabiliriz."

Destici, Türklerin egemenliklerini böldürmeyen ve paylaşmayan bir millet olduğunun altını çizdi.

Her zaman bedel ödemeye hazır olduklarını vurgulayan Mustafa Destici, "Atalarımızdan özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık, torunlarımıza da özgür, müstakil, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz.

Emin olun, onlara ihanet etmeyeceğiz. Allah şahittir ki Türk milliyetçileri olarak, başta Büyük Birlik Partisi, Alperen Ocaklarımız olmak üzere tüm camiamız bu uğurda inanın her türlü riski almaya hazırdır." diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:10 Kaynak: AA
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