Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular - Son Dakika
Üye Girişi

Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular

17.01.2021 12:15
Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Sabri ve Aydan Aydınlıgil çifti, torunlarına organik yumurta yedirmek için 3 yıl önce çıktıkları yolda, çiftlik sahibi oldu.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Sabri ve Aydan Aydınlıgil çifti, torunlarına organik yumurta yedirmek için 3 yıl önce çıktıkları yolda, çiftlik sahibi oldu. 5 tavukla işe başlayan çift, tavukların yanında yüzlerce kaz ve ördeğin de bulunduğu bir çiftliğin sahibi oldu.

Burhaniye'de Sabri Aydınlıgil ile eşi Aydan Aydınlıgil, torunlarına organik yumurta yedirmek için Hacıahmet Mahallesi kırsalında 5 tavuk ile organik yumurta üretimine başladı. Zamanla tavukların sayısını artıran çift, komşularına da organik yumurta satmaya başladı. Çift, geçen yıl da kaz beslemeye başladı. Tavukların yanı sıra, kaz ve ördek yumurtasının da üretildiği çiftlik, kısa sürede ilgi odağı oldu. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Aydınlıgil çifti, hayvanlara gözü gibi bakarken, pandemi döneminde de can sıkıntısı yaşamadı. Eşinin kendisine büyük destek verdiğini anlatan Aydan Aydınlığil, işi büyüterek en azından 2- 3 kadına da iş vermek istediğini söyledi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE İYİ GELDİ'

Zeytin ağaçlarının arasındaki çiftlikte şimdilerde kaz ve ördek sesleri yankılanıyor. İşini çok sevdiğini anlatan Aydan Aydınlıgil, "Torunlarımız organik yumurta yesin diye, çıktığımız bu yolda, tüm evlere, evlerdeki tüm çocuklara organik yumurta vermek istiyoruz. Tavuk işi devam ederken, eşime kaz çiftliği kurmak istediğimi söyledim. O da kabul etti. Şu anda kaz çiftliğimizi de kurduk. Çok da talep var kaza. Ama bunu ilerletmek, ilerlerken de en azından 2- 3 kadına destek olmak istiyorum. Burada onlara iş vermek istiyorum. Bu pandemi döneminde burası bize çok iyi geldi. Pandemiyi hiç anlamadık. Çocukları, herkesi buraya bekliyoruz. Doğayla, toprakla tanışsın istiyoruz. Kendileri beslesinler, yumurtaları kendileri toplasınlar istiyoruz. Kaz sadece Kars'ta değil, Burhaniye'de de yetiştirilir, bakılır. Burhaniye'de bir kaz çitliği var artık. Gelip, kazları yerinde görüp, alabilirsiniz. Biz size onları temizlenmiş olarak veriyoruz" dedi.

Hayvanları sevdiğini söyleyen Sabri Aydınlıgil ise şunları söyledi: "Çocukluğumdan beri kaz, ördek gibi kanatlı hayvanlara karşı bir zaafım vardı. Hayvan yetiştirmeyi çok istiyordum. Ama amatörce idi. Şimdi eşimle beraber yarı profesyonel üretim yapmaya gayret ediyoruz. Bütün dostları ve dışarıdan gelen konukları, çiftlikte ağırlamak bizim için şereftir. Kendileri toprakla tanışsın. Kazları seyretsinler. Amacımız bu pandemi döneminde biraz faydalı olabilmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da tarihi geçmiş tonlarca tavuk eti ve sakatat ele geçirildi Şanlıurfa'da tarihi geçmiş tonlarca tavuk eti ve sakatat ele geçirildi Şanlıurfa'da tarihi geçmiş tonlarca tavuk eti ve sakatat ele geçirildi Şanlıurfa'da tarihi geçmiş tonlarca tavuk eti ve sakatat ele geçirildi Tayvan'da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi Tayvan'da kuş gribi alarmı: 36 bin 766 tavuk itlaf edildi

Tavuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:05 Kırmızı kart gören futbolcunun hakeme yaptığını herkes ağzı açık izledi
10:52 Akşener'in masadan kalkması sonrası CHP'li vekil Erdoğan'ın videosunu paylaştı
10:43 Mehmet Yılmaz Ak, başrol olduğu Yargı dizisinden ayrılıyor
10:25 Jorge Jesus, Galatasaray'ı işaret ederek Fenerbahçeli futbolcuları uyardı: Kazanmak zorundayız
10:17 İstanbul'da silahlı iki grubun kavgası kamerada! Sivil polis silah çekerek ayırdı
10:11 Aşk belgelendi! Hande Erçel ve Hakan Sabancı tatile giderken görüntülendi
10:06 Fonda Ahmet Kaya'nın meşhur şarkısı var! Akşener için hazırlanan video sosyal medyada viral oldu
09:43 Aracın camından sarkarak video çeken genç ölümden döndü! Yaşanan kaza anbean kamerada
09:54 Taha Duymaz'ın ablasından duygulandıran paylaşım: Allah'ım senden razı olsun
09:47 6'lı Masa'dan kalkan Akşener şimdi ne yapacak? Önünde 3 seçenek var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2023 11:34:16. #1.13#
SON DAKİKA: Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement