Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular - Son Dakika

Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular

17.01.2021 12:55

Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sabri ve Aydan Aydınlıgil çifti torunlarına organik yumurta yedirmek için 3 yıl önce çıktıkları yolda çiftlik sahibi oldu.

Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sabri ve Aydan Aydınlıgil çifti torunlarına organik yumurta yedirmek için 3 yıl önce çıktıkları yolda çiftlik sahibi oldu. 5 tavukla işe başlayan çift tavukların yanında yüzlerce kaz ve ördeğin bulunduğu bir çiftliğin sahibi oldu.

Burhaniye'de Sabri Aydınlıgil ile eşi Aydan Aydınlıgil, torunlarına organik yumurta yedirmek için Hacıahmet Mahallesi kırsalında 5 tavuk ile organik yumurta üretimine başladı. Zamanla tavukların sayısını artıran çift, komşularına da organik yumurta satarken, geçtiğimiz yıl da kaz üretimine başladı. Tavukların yanı sıra, kaz ve ördek yumurtasının da üretildiği çiftlik, kısa sürede ilgi odağı oldu. 2 çocuk ve 2 torun sahibi Aydınlıgil çifti, hayvanlara gözleri gibi bakarken, pandemi döneminde de can sıkıntısı yaşamadı. Eşinin kendisine büyük destek olduğunu anlatan Aydan Aydınlıgil, işi büyüterek en azından 2-3 kadına da iş vermek istediğini söyledi. Zeytin ağaçlarının arasındaki çiftlikte kaz ve ördek sesleri yankılanıyor.

İşini çok sevdiğini anlatan Aydan Aydınlıgil, "Torunlarımız organik yumurta yesin diye çıktığımız bu yolda, tüm evlere, evlerdeki tüm çocuklara organik yumurta vermek istiyoruz. Tavuk işi devam ederken, eşime kaz çiftliği kurmak istediğimi söyledim. O da kabul etti. Şu anda kaz çiftliğimizi de kurduk. Çok da talep var kaza. Ama, bunu ilerletmek, ilerlerken de en azından 2-3 kadına destek olmak istiyorum. Burada onlara iş vermek istiyorum. Bu pandemi döneminde burası bize çok iyi geldi. Pandemiyi hiç anlamadık. Çocukları, herkesi buraya bekliyoruz. Doğayla toprakla tanışsın istiyoruz. Kendileri beslesinler, yumurtaları kendileri toplasınlar istiyoruz. Kaz sadece Kars'ta değil Burhaniye'de de üretiliyor. Burhaniye de bir kaz çiftliği var artık. Gelip kazları yerinde görüp alabilirsiniz. Biz size onları temizlenmiş olarak veriyoruz" dedi.

Hayvanları sevdiğini anlatan Sabri Aydınlıgil de, "Çocukluğumdan beri kaz örnek gibi kanatlı hayvanlara karşı bir zaafım vardı. Hayvan yetiştirmeyi çok istiyordum. Ama amatörce idi. Şimdi eşimle beraber yarı profesyonel yapmaya gayret ediyoruz. Bütün dostları ve dışarıdan gelen konukları, çiftlikte ağırlamak bizim için şereftir. Kendileri toprakla tanışsın. Kazları seyretsinler. Amacımız bu pandemi döneminde biraz faydalı olabilmek" diye konuştu.

Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular
Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular
Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular
Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular

Balıkesir, Tavuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Torunlarına organik yumurta yedirmek için yola çıktılar, çiftlik sahibi oldular - Son Dakika


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