Üye Girişi
Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

07.02.2022 11:27
Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Artvin'de iki torununu okul servisine traktörüyle götüren dede, virajı alamayarak traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlandı.

Artvin'de iki torununu okul servisine traktörüyle götüren dede, virajı alamayarak traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Kazada dede olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan kurtuldu.

Olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece köye kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu Cihan Usta (13) ve Mustafa Usta (17)'yı köy servisine götürmek istedi. Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan şans eseri kurtuldu.

Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(Adem Güngör/ İHA)

Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti
Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti
Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti
Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti
Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

YORUMLAR
500

İsmail Usta, Artvin, Maden, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:32 Birlikte yaşadığı kadın yeniden kocasına döndü! Çıkan tartışmada pompalıyla dehşet saçtı
11:24 Son Dakika: Vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il
11:22 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak? Ayşe trafik kazası geçiriyor
11:19 Şehir hayatından sıkılan Elazığlı, devletten aldığı destek ile 160 bin tavukluk çiftlik kurdu
11:19 Eski eş terörü! Öldürülmeye çalışılan kadın, silah tutukluk yapınca kurtulmuş
11:13 Son Dakika: Galatasaray, Diagne'nin sözleşmesini feshetti
11:09 Kadın arabasının bagajında çıplak bir adam buldu: 3 gündür oradaymış!
11:09 Uzmanlar "sakın yapmayın" dedi! Sosyal medyadaki alüminyum folyolu diş beyazlatma akımına "ölüme götürür" uyarısı!
11:07 İhbar ABD'den geldi! Türk rugby'cinin telefonunda çocuklara ait cinsel içerikli görüntüler bulundu! Mahkeme: Tedavi ol!
11:07 7 Ocak döviz kurları: Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 13,56'dan işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 11:37:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement