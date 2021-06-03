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Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi - Son Dakika

Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi

03.06.2021 14:35
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi, System.String[]

Bingöl'de yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk 10 torun sahibi Kıymet Sürücü, hem haberlerin alt yazılarını takip etmek, hem torunları ve çocuklarının mesajlarını okumak için kursa giderek okuma yazma öğrendi.

Bingöl'de yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk 10 torun sahibi Kıymet Sürücü, hem haberlerin alt yazılarını takip etmek, hem torunları ve çocuklarının mesajlarını okumak için kursa giderek okuma yazma öğrendi. Şimdi de bilgisayar kursuna gitmek isteyen Kıymet teyze, okumanın yaşı olmadığını söyledi.

65 yaşındaki Kıymet Sürücü, geçen yıl eşini kaybettikten sonra yalnız kaldı. Hastaneye gidince zorluk yaşayan, torunlarının attığı mesajlara yanıt veremeyen ve televizyondaki haberlerin alt yazılarını okuyamayan Sürücü, okuma-yazma kursuna gitmeye karar verdi. Merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde Bingöl Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi'nin kurulmasıyla kursa giden ve eğitim almaya başlayan Sürücü, 3 ay sonunda okuma-yazma büyük bir ilerleme kaydetti. Günlük olarak televizyon haberlerini takip edip alt yazıları okuyan Kıymet teyze, şimdi torunlarının attığı mesajları da okuyarak yanıt vermeye başladı.

Eşinin vefat ettiğini anımsatan Kıymet Sürücü, "Eşim geçen sene vefat etti bende evin içinde yalnız kaldım. Televizyon izliyorum, haberler çok meraklıydım. Haberler geçiyordu bilmiyordum ne olduğunu. Televizyon çok izliyorum. Bilmiyordum haberleri Allah'a çok şükür şimdi haberlerde ne geçse biliyorum okumayı. Çözdüm okumayı. Telefona gelen mesajları bilmiyordum. Kim mesaj gönderiyorsa, söylüyordu mesajlara hiç bakmadığımı. Ben bilmiyordum. Allah'a çok şükür şimdi torunlar mesaj gönderiyor okuyorum, gelin, oğlum mesaj gönderiyor okuyorum. Çok şükür" dedi.

Hedefi bilgisayar öğrenmek

Okuma-yazma kursundan sonra bilgisayar öğrenmek istediğini aktaran Sürücü, "Okuma-yazmayı bitirdikten sonra her şeyi okumayı istiyorum. Özellikle bilgisayar kursuna gitmek istiyorum. Ben istiyorum ki her şeyi bileyim. Hastaneye gidiyordum, bilmiyordum burası neresidir bana söyleyin. Hangi katta hangi birim vardı diye soruyordum, bilmiyordum. Şimdi nereye gitsem biliyorum. Benim yaşımdakiler de gelsin okumayı öğrensinler, okumanın yaşı yoktur" şeklinde konuştu.

Aile Destek Merkezi-2 Koordinatörü Dilan Bayraktar ise, "Mesleki eğitim kurslarımızın ağırlıklı olduğu merkezimizde okuma-yazma kurslarını da yoğun istek üzerine açtık. 65 yaşındaki Kıymet teyzemiz kursta çok hevesli ve istekliydi. Bu yolda büyük bir çaba gösterdi. Şu anki hedefi de bilgisayar kursuna gitmek, teknoloji ile tanışmak. Aynı zamanda ahşap boyama kursunda da yeteneklerini geliştirdi. Eğitimin yaşı olmaz diyerek Kıymet teyzemiz gibi yaşı büyük olan büyüklerimizi merkezimize bekliyoruz" dedi. - BİNGÖL

Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi
Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi

Bingöl Valiliği, Gündoğdu, Bingöl, Şehit, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Torunlarıyla mesajlaşmak ve haberleri okumak için 65 yaşında okuma-yazma öğrendi - Son Dakika


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