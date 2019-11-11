Torunu darp edip emekli maaşını çaldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Zehra Tufan zor günler yaşıyor. Kendisine para vermesini isteyen ancak red yanıtı alan torunu G.Y. tarafından şiddete maruz kalan yaşlı kadının emekli maaşının yattığı banka kartı da yine torunu tarafından alındı. Hesabındaki parası da giden yaşlı kadına diğer apartman sakinleri kol kanat gerdi, ancak onlar da olaylardan dolayı huzursuz.



Olay, Yukarı Zaferiye Mahallesi, İlyas Bey Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre yalnız yaşayan Zehra Tufan'dan torunu G.Y. para istedi. Ancak red cevabı aldı. Duruma sinirlenen torun, kadını darp etti. Torunun bağırışlarını ve Tufan'ın çığlıklarını duyan komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri torun G.Y.'yi yakalanarak, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y.'ye savcılıkta uzaklaştırma kararı verildi ardından serbest bırakıldı. Ancak olaylar burada bitmedi.



Bu sefer babaannesinin banka kartını alan torun, önce hesabı boşalttı ardından borca soktu. Torun G.Y., babaannesi Tufan'ın hesap kartından 2 bin 400 lira emekli maaşı ile 1500 lira da avans hesabında bulunan parayı çekti. Yaşlı kadın durumu bankaya gittiğinde torunu G.Y. tarafından ATM'den çekildiğini öğrendi.



Durum üzerine tekrar polise gidip şikayetçi olan yaşlı kadının evine, hakkında çıkarılmış uzaklaştırma kararına rağmen torunu yine geldi. Gece geç vakitlerde evin camında beliren torun G.Y. cama vurarak içeri girmek istedi. Babaanesinden kapıyı açmasını istedi. Ancak yaşlı kadın kapıyı açmadı. Işıkları söndüren Tufan yere yatarak torunun gitmesini bekledi.



G.Y.'nin geldiği zamanlarda çıkardığı gürültüden rahatsız olan apartmandaki diğer komşular ise durumdan rahatsız oldu. Huzursuz olan komşular Zehra Tufan'dan taşınmasını istedi. Gidecek yeri olmayan yaşlı kadın çaresiz kaldı. Parası da olmayan kadına yine komşuları yardım ediyor.



Torunu tarafından bir daha ziyaret edilmek istemediğini söyleyen mağdur, "bir köy evi olur gideyim, yeter ki G., gelmesin" dedi. - EDİRNE