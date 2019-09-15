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Torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü

1 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü.

Torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde torunu dedesini bıçaklayarak öldürdü.


Olay, Karapürçek ilçesi Meşepınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, torun S.G. dedesi Sadık Kazancı'yı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince dede Sadık Kazancı hastaneye kaldırıldı. Dede Kazancı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Torun S.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Karapürçek, Kazancı, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:51 Kaynak: İHA
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