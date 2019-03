Torunu İçin Dernek Kurup Spor Salonu Açtı

İzmir'de sosyal etkileşimde zorluk çeken torununun gittiği spor salonunda eğitmeninden ayrılmak zorunda kalması üzerine harekete geçen anneanne, kurduğu dernek bünyesinde spor salonu açarak hem spor öğretmenini istihdam etti hem de özel durumu bulunan 19 çocuğa umut oldu.

Dört yaşında sosyal etkileşimi zorlaştıran "Asperger sendromu" teşhisi konulan 10 yaşındaki Yağız İşkar'ın bu sıkıntısını en aza indirmek amacıyla çeşitli aktivitelere katılımını sağladı.



Yağız'ı, özel öğrencilerin gittiği spor salonuna gönderen aile, çocuklarının durumunda ilerleme görünce büyük mutluluk yaşadı. Beş ay sonra spor salonunda çalışan eğitmenlerin buradan ayrılmasıyla çocuklarının büyük burukluk yaşadığını gören Yağız'ın anneannesi Sevim Solmaz, çocukların öğretmeninden ayrılmaması için diğer velilerin de desteğiyle önce Şirinler Özel Çocuklar Spor Kulübü Derneği'ni kurdu. Ardından derneğin bünyesinde spor salonu açarak ayrılan spor eğitmeni İrem Çetin'i burada istihdam etti.



Açılan spor salonu sayesinde, sekiz aydır salona gelen otizm, down sendromu, asperger, dikkat eksikliği, hiperaktivite, üstün zeka gibi durumları bulunan 19 öğrenci spor yapmaya devam ediyor.



"Sporun faydasını görmeseydim inanmazdım"



Torunu için dernek kuran ve aynı zamanda derneğin başkanı olan Sevim Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, torununun sporla ilgilenmesinin ardından davranışlarında büyük değişiklikler olduğunu söyledi.



Torununun spor salonundaki aletleri kullanmasını görünce çok duygulandığını ve onu gözyaşı dökerek izlediğini ifade eden Solmaz, derneği niçin kurduklarını şu sözlerle dile getirdi:



"Güzel çalışan öğretmenlerimiz vardı. Onlar gidince biz verim alamadık. Velilerle düşündük taşındık burayı açmaya karar verdik. Ne için? Yağız'ım ve diğer çocuklara faydası olsun diye burayı açtık. Ben izlemeseydim, biri anlatsaydı sporun bu çocuklara bu kadar faydasının olacağına inanmazdım. Velilerle beraber karar verdik burayı açmaya."



Solmaz, özel durumu olan çocukların normal bir spor salonuna gidemeyeceğini, onlarla özel olarak yakından ilgilenilmesi gerektiğini aktararak, tüm ailelerin, derneğin bu çalışmasından çok memnun olduğunu belirtti.



Çocukların spor salonundaki çalışmalarını izleyen ailelerin duygulandığını anlatan Solmaz, "Biz salonu buraya gelen melek çocuklarımızın fayda görmesi için açtık. Salona 19 tane çocuğumuz geliyor, velilerimiz de çocuklarının ilerlediğini ve fayda gördüklerini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.



Solmaz, özel durumu bulunan çocukların salondan ücretsiz faydalanabileceğini sözlerine ekledi.



Spor eğitmeni İrem Çetin, spor salonuna gelen öğrencilerin boy ve kilosuna göre özel programlar hazırladıklarını belirterek, çocuklarla birebir ilgilenerek egzersiz yaptırdıklarını anlattı.



Mesleğini çok sevdiğini ve çocuklara anne şefkatiyle yaklaştıklarını dile getiren Çetin, "Onları anlayarak, düşünerek ilerlemeye çalışıyoruz. Çalışmalarda onları sıkmadan keyif almalarını sağlıyoruz. Spor öncesi ve sonrası büyük bir fark oluyor. Sporla çok ilerliyorlar, sporun katkısı çocuklar üzerinde çok büyük oluyor. Çocukların 3 yaşından itibaren spora yazılmasını tavsiye ediyoruz. Birkaç öğrencimiz konuşma güçlüğü çekiyordu, sporla daha düzenli konuşmaya başladılar, hareketsiz öğrencilerimizin de hantallıkları gitti." dedi.



Spor salonuna her gün anneannesi ile gelen Yağız İşkar ise konuşmayı geç öğrendiğini belirterek, "Her şeyi spor sayesinde öğrendim. Her gün geliyorum koşu bandına çıkıyorum, bisiklet sürüyorum buraya geldiğim için mutluyum burayı seviyorum." şeklinde duygularını dile getirdi.

