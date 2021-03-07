Torunu için diktiği bez bebekler meslek sahibi yaptı - Son Dakika

Torunu için diktiği bez bebekler meslek sahibi yaptı

55 yaşındaki anneanne, diktiği bez bebekleri sosyal medyada satıyor

İZMİR - İzmir'de yaşayan 55 yaşındaki Nur Gün, torunu için diktiği bez bebekler çevresi tarafından çok beğenilince sosyal medyadan satış yapmaya başladı. Bugüne dek ev hanımlığı yaptığını belirten Gün, evinin bir bölümünü atölyeye çevirerek diktiği rengarenk bez bebekleri satıyor, kadınlara ise "Yola çıkın" diyor.

İzmir'de yaşayan iki çocuk annesi Nur Gün, torunu Tuna için bez bebek dikti. Çok beğenilmesi üzerine çevresindeki diğer bebek ve çocuklara bez bebek dikip hediye eden 55 yaşındaki Gün, bu işi profesyonel olarak yapmaya karar verdi. Aldığı rengarenk kumaşları maharetli elleriyle bez bebeklere dönüştüren Gün, kızlarının da yardımıyla el emeği ürünlerini sosyal medya hesabından paylaşıyor. Bugüne dek ev hanımlığı yapan Gün, "Ben bu işin çok başında olmama rağmen kadınlar için şunu söyleyebilirim; kadınlar herhangi bir yeteneğe sahipse bütün cesaretlerini toplayıp yola çıksınlar" dedi.

"O bir başkası neden ben olmayayım?"

Bir torun sahibi Gün, "Anneanne olacağımı öğrendiğim gün, torunum için oyuncaklar yapmaya başladım. Bez bebekler çevrem tarafından çok beğenildi. Diğer çocuklar için de yapmamı istediler. Ailede birçok bebek ve çocuk olduğu için onlara yapıp hediye ettim. Herkes çok beğenince işi ilerletmek istedim. Annem çok maharetli bir kadındır. Üç kız kardeşiz ve üçümüz de dikiş nakış konusunda meziyetliyiz. Çocukken bebeklerimize elbise dikerdik. İçimde hep dikiş sevdası vardı. Haberlerde hep bir başkasının yaptığı güzel işleri izlerdik. 'O bir başkası neden ben olmayayım?' diye düşündüm. Belki şimdi de bir başkası beni izleyip aynı şeyi düşünecektir. Ben ev hanımıyım, bugüne kadar aktif bir iş hayatım olmadı. Şimdi diktiğim bez bebekleri 'caputtan' isimli Instagram hesabı üzerinden satıyorum" diye konuştu.

"Dünyanın tek gardırop içi atölye bende vardır"

Odasının bir bölümünü atölyeye çeviren Gün, "Pandeminin başlarında salonun bir köşesindeki masada çalışıyordum. Her yemek yendiğinde toplayıp sonra tekrar oraya taşınıyordum. Bu durum çok zahmetli olunca evde bir alan ayırmaya çalıştım. Gardrobun bir kısmını boşaltıp malzemelerimi koydum. Bu alan benim atölyem oldu. Hatta 'dünyanın tek gardrop içi atölye bende var herhalde' diye espri yapıyorum. Günümün büyük bir bölümünü bu odada geçiriyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara ulaşmak istiyorum"

İşini çok severek yaptığını belirten Gün, şöyle konuştu: "Kumaşlarımı alıp bebeklerimi dikiyorum. Bebeklerim sadece çocuklar için değil. Birçok insan özel günlerde yetişkinlere hediye etmek amacıyla da alabiliyor. İki kızım en büyük destekçilerim. Bana özellikle sosyal medya konusunda destek veriyorlar. Hedefim sadece torunum ya da ailedeki diğer çocuk ve bebekler için bebek dikmek değil. Diğer çocuklara da ulaşmak istiyorum. Umarım ileride bir işletme sahibi olurum ve benim gibi yetenekli kadınlarla çalışarak onlara da istihdam sağlarım."