Torunu için evinin yanındaki ağaca ağaç ev yaptı - Son Dakika

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Ali Türk, torunu ağaç ev isteyince evinin bahçesinde bulunan meyve ağacının üzerine ağaç ev yaptı. Oturduğu evin hemen önünde bulunan ağaca ulaşımı ise balkondan yaptığı ahşap merdiven aracılığıyla sağlıyor.

Artvin'in Arhavi ilçesi Kireçli köyünde yaşayan emekli öğretmen Ali Türk (67), 10 yaşındaki Ali Buğra isimli torunu ağaç ev isteyince ilginç bir proje hazırladı. Oturduğu evin hemen önünde bulunan ve uzun yıllardır meyve vermeyen armut ağacının üzerine onun için ev yaptı. Armut ağacının oturduğu evin hemen önünde bulunmasından yararlanan Türk, ulaşımı ise evininin balkonundan yaptı. Yerden 10 metre yükseklikte bulunan ağaç eve, merdiven yaparak istediği zaman girip çıkıyor.

"Torunum ille de bir ağaç ev istiyorum" dedi "Ben de yaptım" diyen dede Ali Türk, "Torunumun isteğini yerine nasıl getireyim diye düşündüm taşındım. Önce yerde yaptım pek hoşuma gitmedi. Sonra bu ağaç aklıma geldi. Meyve vermeyen verse de pek randımanı olmayan ağaçtı. Nasıl değerlendirebilirim dedim, böyle bir proje tasarladım. 'Balkondan merdiven uzatırsak evden de rahat geçeriz hem de torunumun gönlü olur' diye düşündüm. Aynı zamanda torunumun gözümüzün önünde bir ağaç evi olmuş oldu" dedi.

Torunu Ali Buğra ise "Ben kendim de birkaç kere ağaç ev yapmaya çalıştım olmadı. Dedemden yapmasını istedim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çok mutluyum dedeme teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ARTVİN