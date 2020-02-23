Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı - Son Dakika

Torunu için geldiği salonda muay thai sporuna başladı

SAMSUN'da torunu Berru Lina Uzarlı'yı (10) muay thai kursuna gidip gelişine eşlik eden Nermin Aksoy (55) savunma sanatı sporuna merak saldı, antrenmanlara başladı. Aksoy'un halat salladığı, balyozla lastik dövdüğü, şınav ve mekik çektiği görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü.

Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda Atakum Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen boks, kick boks ve muay thai kurslarına çok sayıda çocuk ve genç sporcu katılıyor. Sporcuların yakınları da antrenmanları izleyebiliyor. Bir yıldır eğitim alan torunu Berru Lina Aksoy'u, muay thai kursuna getiren Nermin Aksoy, yapılan antrenmanı bir süre izledikten sonra kick boks ve muay thai antrenörü Fahri Kılıçaslan'a kendisinin de katılmak istediğini söyledi. Yapılan antrenmanı denemek isteyen Aksoy, önce halat salladı ardından balyozla lastik teker dövdü. Şınav ve mekik çeken Nermin Aksoy'un hareketlerini bir yakını cep telefonunun kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede ilgi gördü.