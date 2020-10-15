Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor - Son Dakika

Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor

15.10.2020 10:51
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor, System.String[]

DİYARBAKIR'da otizmli torunu için istediği düzeyde okul bulamayınca otizm merkezi kuran iş insanı Yılmaz Elaldı, 23 otizmli öğrencinin ücretsiz eğitim almasını sağladı.

DİYARBAKIR'da otizmli torunu için istediği düzeyde okul bulamayınca otizm merkezi kuran iş insanı Yılmaz Elaldı, 23 otizmli öğrencinin ücretsiz eğitim almasını sağladı. Otizmli bireylerin eğitiminde özel ilgi gerektiğini belirten Elaldı, "Torunum otizmli, Diyarbakır'da otizmlilerle ilgilenecek kapasiteli okul olmadığı için bu merkezi kapsamlı bir şekilde açtık. Bu farklı bireylerin burada ilgiyle eğitimini gördüğümde mutlu oluyorum" dedi.

Diyarbakır'da 5 yaşındaki otizmli torunu için istediği düzeyde eğitim merkezi bulamayan hayırsever iş insanı Yılmaz Elaldı, 1 milyon lira yatırımla otizm merkezi kurdu. Elaldı, torunu için kurduğu otizm merkezindeki gelirin yüzde 50'sini öğretmen ve çalışanların masrafına ayırırken geri kalanını ise maddi durumu olmayan otizmli bireylerin hizmeti için bağışlıyor. 1,5 ay önce açtığı otizm merkezinde 23 öğrencinin ücretsiz eğitim almasını sağlayan Elaldı, otizmin bir hastalık değil, farkındalık olduğunu söyledi. Otizmli bireylerin ilgiyle eğitim aldıklarını görünce mutlu olduğunu belirten Elaldı, "Torunum otizmli, Diyarbakır'da otizmlilerle uğraşacak ve ilgilenecek kapasiteli okul olmadığı için bu okulu kapsamlı bir şekilde açtık. Otizm bir hastalık değildir, farkındalıktır. Bu kişilere eğitim, ilgi ve alaka gerekiyor. 1,5 ay önce açtığımız bu okulda şu ana kadar ekonomik durumu olmayan 23 öğrencimize 397 saat ekstra ders vermişiz. Bu farklı bireylerin burada ilgiyle eğitim aldığını gördüğümde mutlu oluyorum. Buraya bu konunun üstatlarını getirerek eğitimini sağladığımız çocuklarımızı devletimize ve milletimize kazandırmak istiyoruz, amacımız budur. Burada herhangi bir kar ya da para beklentimiz yoktur. Burada yaptığımız bu hizmet, annelerinin sütü gibi helal olsun onlara. Bu çocukların yetişmesinde ve eğitiminde bir nebze de olsa katkımız oluyorsa bu bizi mutlu ediyor" dedi.

'KLİNİĞİMİZ PROFESYONEL DESTEK ALIYOR'Bölgede profesyonel destek alan tek klinik olarak hizmet verdiklerini belirten otizm merkezi öğretmeni Selen Bayram, "Şu an bölgede profesyonel destek alan tek klinik burası. 15 sınıfımız var, her öğrenci bireysel eğitim alıyor ve akran eğitimimiz de var. Çocuklarımızın bazısı yarı yoğun, bazısı da tam yoğun şeklinde geliyor. Destek çocuklarımız da var, haftanın 5 günü en az ikişer saat gelip burada bireysel eğitimlerini alıyorlar. Her çocuğumuzun materyalleri öğretmenleri tarafından her çocuğa özgü şekilde hazırlanıyor" diye konuştu.'ABA YÖNTEMİYLE EĞİTİLİYORLAR'Okul müdürü Süleyman Bayram, erken dönemde başlayan eğitim programıyla otizmli çocukların yaşıtlarıyla birlikte eğitime devam etmelerini amaçlayan ABA yöntemiyle otizmli bireyleri eğittiklerini belirterek, her yaş grubuna özel farklı eğitim programları uyguladıklarını aktardı. Bayram, otizmli bireylerin yoğun eğitim alması gerektiği için onlara ekstra eğitim verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Otizmli bireylerin eğitiminde kullanılan eğitim metotlarından bilimsel olarak kanıtlanmış tek yöntem olan 'ABA' yöntemiyle çalışıyoruz. Bizim merkezimizin en önemli farkı şu, otizmli bireylere ekstra eğitim veriyoruz. Otizmli bireylerin yoğun eğitim alması gerektiğini biliyoruz ve seanslarını arttırıyoruz burs vererek. Çocukların, yoğun eğitimle kendi akranlarıyla aynı düzeye ulaşabilmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Erken dönemde aldığımız çocuklara burada temel becerilerin öğretimi, 7-11 yaş arasındaki çocuklara akademik becerilerin öğretimi, 11 yaş ve üzeri yetişkin otizmli bireylere ise bağımsız yaşam becerilerini öğretiyoruz. Biz şuna inanıyoruz; otizmli bireylerin ileri yaşamlarında bağımsız yaşaması gerektiğini savunuyoruz. Bu anlamda gününü planlama çok önemli. Bir otizmli birey yalnız başına kaldığında bir gününü kendi başına planlayabilmeli ve o doğrultuda çalışabilmeli."


Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor
Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor

Diyarbakır, Atama, Otizm, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Torunu için kurduğu otizm merkezinde 23 öğrenciyi ücretsiz okutuyor - Son Dakika

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