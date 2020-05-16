Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor

Kocaeli'de yaklaşık 8 ay önce dünyaya gelen torununun, kanserojen içerikli plastik olma ihtimali olan oyuncaklarla oynamasına razı olmayan Jale Keleş, kızı ile birlikte örgü oyuncaklar üretmeye başladı.

Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor, System.String[]

Kocaeli'de yaklaşık 8 ay önce dünyaya gelen torununun, kanserojen içerikli plastik olma ihtimali olan oyuncaklarla oynamasına razı olmayan Jale Keleş, kızı ile birlikte örgü oyuncaklar üretmeye başladı. Anne ve kızı şimdi yoğun gelen taleplerle birlikte oyuncak üreterek aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Jale Keleş, yıllardır sahip olduğu örgü becerisini torununa oyuncak örerek kullanıyor. Yaklaşık 8 ay önce dünyaya gelen torununun kanserojen madde içeren plastik içerme ihtimali olan oyuncaklarla oynamasını istemeyen Keleş, 26 yaşındaki kızı Kübra Yiğit ile birlikte kolları sıvayarak ipleri örüp oyuncak yapmaya başladı. Keleş ve kızı Yiğit'in el emeğiyle yaptığı doğal oyuncaklar yakın çevreleri tarafından ve özellikle yeni anne adayları tarafından büyük ilgi gördü. Gelen talep üzerine oyuncak yapımına devam eden ikili, becerilerini aile bütçesine katkı sağlamak için kullanmaya başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında da evden çıkmayarak sürekli oyuncak üretmeye devam eden anne ve kızı, şimdilerde siparişlere yetişemiyor. Keleş ve Yiğit, oyuncaklar dışında perde tutacağı, kitap ayracı ve çocuklar için hayvan figürlü tabureler gibi pek çok ürün de örüyor.

"İPLER DAHA SAĞLIKLI"

Çok uzun zamandan beri örgü işleriyle uğraştığını belirten Jale Keleş, örgü örmenin hoşuna gittiğini söyledi. Torunu doğduktan sonra oyuncak örmeye karar verdiğini dile getiren Keleş, "Bildiğiniz gibi plastik oyuncaklar kanserojen madde içerdiği için bu ipler daha sağlıklı. Çocuk ağzına soksa bile zarar vermiyor. Özellikle bu oyuncak örülen ipler çocuklara özel üretildiği için hiçbir zararı yok. O yüzden torunum olduktan sonra karar verdim örmeye. Sonra çevremden talepler gelmeye başladı. Arkadaşlarımın falan hoşuna gitmeye başladı. Tabii çocuğu olanlar, hamile olan anne adayları falan istekte bulundular. Onlara da yapmaya başladık. Sonradan aile bütçesine de katkı olsun diye bunu iş haline döktük. Şuan da internet üzerinden de satış yapıyoruz. Allah'a şükür satışlarımız iyi gidiyor, sipariş alıyoruz. Böylelikle aile bütçesine katkıda bulunmuş oluyoruz" dedi.

Ürettikleri oyuncakların detaylarına göre yapma sürelerinin de değiştiğini ifade eden Keleş, "Oyuncağın aşamasına göre, büyüklüğüne göre, detaylarına göre değişiyor. Üç günde çıkan oyuncakta var, mesela bir bebek çıngırağı. O 3 günde falan tamamlanıyor, Aşamasına göre değişiyor. 10 günde biten oyuncak da var. Mesela bir tabure yaptım ben, torunum için yaptım. Tabure aşağı yukarı 1 ayımı aldı" şeklinde konuştu.

"ARTIK KENDİ EVİMDE ÇOCUĞUM İÇİN PLASTİK OYUNCAK ALMIYORUM"

Bur tarz oyuncaların bebekler için çok faydalı olabileceğini kaydeden Kübra Yiğit ise, "Özellikle bebekler için, 0-3 ay yaş grubu için bu oyuncaklar çok faydalı oluyor, eğitici oluyor. Onların gelişimine katkı sağladığı için bu işte ben de anneme destek olmaya başladım. Ben de zaten annem dolayısıyla küçüklüğümden beri örgü bildiğim için ben de aynı şekilde yapıyorum. Ondan görerek, araştırmalar yaparak sürekli geliştiriyoruz kendimizi. Özellikle bebekler için çok faydalı oluyor bu tür oyuncaklar. Bunlar çocukların motor gelişimi için çok faydalı oluyor. Plastik oyuncaklardansa özellikle bu örgü oyuncaklarla oynamaları daha iyi oluyor onlar için, daha sağlıklı oluyorlar. Kendilerini geliştiriyorlar, motor becerilerini geliştiriyorlar. Bu şekilde fayda sağlıyoruz. Özellikle artık kendi evimde çocuğum için plastik oyuncak almıyorum ben. Özellikle farklı gördüğüm oyuncakların renklerini değiştirerek onun ilgisini çekecek şekilde kendim örüyorum. Plastik oyuncaklarla oynatmıyorum" ifadelerini kullandı.

"TALEPLER GİDEREK ARTIYOR"

Şimdiye kadar annesiyle birlikte yüzlerce ürün yaptıklarını dile getiren Yiğit, "Özellikle bu karantina sürecinden dolayı sürekli evdeyiz, her gün örüyoruz.Yani sürekli elimizde bir örgü halindeyiz. Yakın çevremizle başladık bu işe. Benim, annemin, arkadaşlarımızın, hamile arkadaşlarımız vardı, onlarla başladık. Onlar sürekli arkadaşlarına söylediler. O şekilde ilerlettik. Şimdi şehir dışlarına gönderim sağlıyoruz, yurt dışlarına gönderim sağlıyoruz. Yüzlerce oyuncak yaptık şimdiye kadar. Çocukların sağlığını tehlikeye atmadığı için bu şekilde talepler giderek artıyor" diye konuştu.

(Mustafa Uslu/İHA)

Kocaeli, Plastik, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 11:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik         
11:16
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin         
11:04
23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek 23 ilde uygulanan maskesiz sokağa çıkma yasağına uymayanlara 250 TL'den 1000 TL'ye kadar ceza kesilecek         
10:48
Fotoğrafçının donup kaldığı an! İki babun, yavru ceylanı saniyeler içinde parçaladı Fotoğrafçının donup kaldığı an! İki babun, yavru ceylanı saniyeler içinde parçaladı         
10:46
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi         
10:38
Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı         
10:35
İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı İstanbul'da tehlikeli anlar! Fırıncı, otomobilin bagajına oturup pide sattı         
10:29
Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti Tasarruf vurgusu yapan İmamoğlu, muhtarlara 2.600 liralık akıllı telefon hediye etti         
10:05
Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu         
09:47
Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım Drift yaptığı için 6.500 TL ceza kesilen genç: Yine olsa yine yaparım         
09:43
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi         
09:39
Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler, yakın gelecekte sular altında kalabilir Yeryüzünün cenneti olarak bilinen Maldivler, yakın gelecekte sular altında kalabilir         
09:38
Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı         
09:28
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek         
09:20
Ali Koç'un Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı         
09:17
Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor Koronavirüs korku ölçeği araştırması: Kadınlar, erkeklerden daha fazla korkuyor         
09:02
Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL Şakayık çiçeğine zarar veren yandı! Cezası 60 bin TL         
08:53
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke 2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke         
08:50
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti         
08:35
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi         
08:17
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor         
07:56
Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı Genç kadın, Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı! O anlara tepki yağdı         
06:03
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi         
02:50
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu         
02:30
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı         
02:01
Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim Eşini çocuklarının gözü önünde öldüren cani koca: Beni aldattı onun için kestim         
01:02
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti         
00:58
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu         
00:34
Gözaltına alınan Gözaltına alınan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı         
00:28
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor         
00:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2020 11:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Torunu kanserojen oyuncak tutmasın diye ördü, şimdi siparişlere yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]