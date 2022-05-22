Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor - Son Dakika
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Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor

22.05.2022 11:21
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Nurullah Ersöz(74), yıllar önce ilk eşini hastalıktan, 4 yıl önce de torununu trafik kazasında kaybetmesinin ardından her gün mezarlığa gidip, kimsesizlerin mezarlarının bakımını yapıp, taşlarında silinen yazılarını yeniliyor.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Nurullah Ersöz(74), yıllar önce ilk eşini hastalıktan, 4 yıl önce de torununu trafik kazasında kaybetmesinin ardından her gün mezarlığa gidip, kimsesizlerin mezarlarının bakımını yapıp, taşlarında silinen yazılarını yeniliyor.

Çerkezköy'de emekli Nurullah Ersöz, ilk eşi Nursun Işıl Ersöz'ü 1973 yılında henüz 23 yaşındayken yakalandığı hastalık nedeniyle kaybetti. Ardından ikinci evliliğini 1978 yılında yapan Ersöz, 4 çocuk sahibi oldu. Çalıştığı fabrikadan emekli olan Ersöz, 5 torunundan Ali Can Yılmaz, 26 yaşında geçirdiği trafik kazasında 3 yıl önce hayatını kaybetti. İlk eşinin ardından torunun ölümüyle acısı bir kat daha artan Ersöz, İstasyon Mahallesi'nde ilk eşi ve torununun mezarlarını ziyaret etmeyi artırdı. Ziyaret ettiği mezarlıkta, sahipsiz mezarların olduğu gören Ersöz, 3 yıl önce onların bakımlarını yapıp, mezar taşlarında silinen yazıları da üzerlerinden geçerek yenilemeye başladı. Ardından her gün mezarlığı ziyaret edip çalışmalarını sürdüren Nurullah Ersöz, şunları söyledi:

"Her gün sabah gelip akşam gidiyorum buradan. Kimsesi olmayan mezarlara bakıyorum. Yazılarını yazıyorum, boyasını yapıyorum. Toprağını dolduruyorum. Her  işi gönüllü olarak yapıyorum.  Ne yapayım başka bir işim de yok emekliyim. 1995 yılında emekli oldum. Devamlı mezarlığa geliyor eski eşimin mezarını ziyaret ediyordum. İşimi severek yapıyorum. Hiç kimseden bir şey beklemiyorum, bir hayır duası etsinler yeter. Kızımın oğlu 4 yıl önce vefat etti trafik kazasında. O beni derinden etkiledi. İşte o zaman da daha torunlar daha fazla seviliyor. Sevildiği için biz de daha fazla bağlanmaya başladık. Her gün gidip temizliğini de yapıyorum. Başka yapacak bir şeyim kalmadı benim artık.  Bir tek sordukları şey, 'Dede sen hiç yorulmuyor musun da bütün gün hep çalışıyorsun burada?' Ben durmam da, gelirim işim bitene kadar devamlı çalışırım. Buralarını yıkarım, temizlerim, kazılacak mezarları kazarım. Hiç kimse de  şikayetçi değil, memnunlar da benden. Hep hayır duası ediyorlar. Mezarların boyası yapıyorum, silinmişler, taş yazılarını yazıyorum yeniden. Burada kullandığım malzemeleri kendim alıyorum. Sağlığım el verdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim."'BİZİM FAHRİ ÇALIŞANIMIZ OLDU'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Çerkezköy Şube Müdürü Tamer Milli, Nurullah Ersöz'ün 3 yıldır mezarların bakımını yaptığını belirterek, "Akrabalarının ve yakınlarının mezarlıklarını temizleyeyim derken bizim fahri çalışanımız oldu. Personelimize de yardımcı oluyor. Kendi cebinden harcama yaptığı da oluyor. Kendisine minnettarız. Kabirlere gelen vatandaşlardan güzel tepkiler alıyoruz, 'para veriyoruz almıyor' diyorlar. Allah rızası için bu işi yapan Nurullah amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle mezarların ve bilhassa şehitliğin temizlenmesinde çok hassastır" dedi. Mahalle sakinlerinden Necdet Bedirli de Nurullah Ersöz'ün  3 yıldır gönüllü olarak kimsesizlerin mezarlarına bakım yaptığını belirterek, "Daha önceden mezarları kaybolmuş, kimsesiz kalan mezarları gözden geçirip bakımın yapıyor. Onun yaptıkları görenler, teşekkür ediyor, dua ediyor" dedi.


Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor
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Kaynak: DHA

Ali Can Yılmaz, Çerkezköy, Tekirdağ, Emekli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torunu trafik kazasında öldü, her gün sahipsiz mezarların bakımını yapıyor - Son Dakika


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