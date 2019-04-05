Son Dakika Haberleri: Torunu ve Gelini ile Bitişik Binanın Çatısına Çıkarak Yangından Kurtuldu

Torunu ve Gelini ile Bitişik Binanın Çatısına Çıkarak Yangından Kurtuldu

1 saat önce

SAMSUN'da oturduğu dairenin alt katında yangın çıkan Abdurrahman Yıldız (57), dumandan etkilenmemesi için kucağına aldığı 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına geçti.

Torunu ve Gelini ile Bitişik Binanın Çatısına Çıkarak Yangından Kurtuldu, System.String[]
SAMSUN'da oturduğu dairenin alt katında yangın çıkan Abdurrahman Yıldız (57), dumandan etkilenmemesi için kucağına aldığı 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına geçti. Yangında binada mahsur kalan Irak uyruklu 2 kişi ise itfaiye tarafından kurtarıldı. 

Yangın, saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde çıktı. Binanın 2'inci katında oturan Irak uyruklu ailenin evinde elektrikli battaniyenin alev alması sonucu çıkan yangın bir anda büyüdü. Apartmanın en üst katında oturan ve durumu fark eden Abdurrahman Yıldız  gelini ve torunu ile birlikte daireden çıktı. Yıldız, kucağına aldığı 3 yaşındaki torununu ile bitişik binanın çatısına atladı. Çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan Irak uyruklu Ayad B. ve Shade K.'yı merdivenle binadan çıkardı. Dumandan etkilenerek baygınlık geçiren 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. 

Üzerlerine battaniye alarak binadan çıktıklarını anlatan Abdurrahman Yıldız, "Yangın çıkınca apartmanın içine giremedik. Dumandan etkilenmemek için gelinimi ve torunumu alarak yan binaya geçtim" dedi. - Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:22 Kaynak: DHA

İtfaiye, Samsun, Abdurrahman Yıldız, Güncel
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