'Torunum' dediği kuzusuna koronavirüs maskesi taktı - Son Dakika

'Torunum' dediği kuzusuna koronavirüs maskesi taktı İZMİT'te annesi ölen kuzusunu 'torunum' diyerek seven Fatma Gökdemir (63), 'Paşa' ismini verdiği kuzuya torunlarıyla birlikte evde bakıyor. Fatma Gökdemir çok sevdiği kuzusunu koronavirüse karşı korumak için de ayran kutusundan maske yaptı. İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk 6 torun sahibi Fatma Gökdemir, annesi ölen kuzusunu torunlarıyla birlikte evde bakmaya başladı. 'Paşa' ismini verdiği 3 aylık kuzusuna 'torunum' diyen Fatma Gökdemir, kuzusunu koronavirüsten korumak için de ayran kabından maske yaptı. Kuzunun sürekli ağzını sokaklara sürdüğünü söyleyen Fatma Gökdemir, virüse karşı kuzuya da maske taktı. Annesi ölen kuzuya sahip çıktığını söyleyen Fatma Gökdemir, "Annesi vardı. Annesi ölünce ben bakmaya karar verdim. 63 yaşındayım. Çocuklarımla, torunlarımla birlikte yaşıyoruz. Bir de ?Paşam? bizimle yaşıyor. Ben çok gezemiyorum ama çocuğum gezdiriyor onu. Ağzını yerlere sürmesin diye maske yaptık. Korona maskesi taktık ona. Şimdi dünya çok kötü, hastalık dolu. Hayvanı da dışarıya çıkarmak zorundayız. Hayvan içeride kapalı kalır mı? Korona olmasın diye maske taktık ona." dedi.