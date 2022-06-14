Torununa cinsel istismarda bulunan şüpheliye 32 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Torununa cinsel istismarda bulunan şüpheliye 32 yıla kadar hapis istemi

14.06.2022 15:55
Torununa cinsel istismarda bulunan şüpheliye 32 yıla kadar hapis istemi

SULTANBEYLİ'de torununa cinsel istismarda bulunan A.T. isimli şüphelinin yaklaşık bir ay önce tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı açıklandı.

SULTANBEYLİ'de torununa cinsel istismarda bulunan A.T. isimli şüphelinin yaklaşık bir ay önce tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı açıklandı. A.T. isimli şüphelinin 14 yaşındaki torununa 5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Adli Tıp Kurumu raporuyla da tespit edilen cinsel istismar olayında, şüpheli A.T.'nin 32 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta şüpheli A.T.'nin torununa cinsel istismarda bulunarak, tehdit ettiği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Şüphelinin 13 Mayıs'ta Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğun Nitelikli cinsel istismarı' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandığı belirtilen açıklamada, 10 Haziran tarihinde aynı suçlamalarla dava açıldığı bildirildi. Şüpheli A.T.'nin 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torununa cinsel istismarda bulunan şüpheliye 32 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Torununa cinsel istismarda bulunan şüpheliye 32 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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