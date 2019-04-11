Torununa Cinsel İstismardan Yargılanan Dedeye 22,5 Yıl Hapis

KOCAELİ'de torununa 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa Ekrem Ö., tutuklu yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KOCAELİ'de torununa 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Mustafa Ekrem Ö., tutuklu yargılandığı davada 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mustafa Ekrem Ö.'nün, Bursa'da yaşayan diğer torununa da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildiği bildirildi.



Kocaeli ve Bursa'da yaşayan iki toruna, 2009- 2011 yıllarında cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen, Mustafa Ekrem Ö., 2012'de hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı. Mustafa Ekrem Ö. hakkında dava açıldı.



Kocaeli'deki olayla ilgili 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşması görüldü. Tutuklu sanık Mustafa Ekrem Ö.'nün 2009 yılından 2011 yılına kadar devam eden cinsel istismar eylemlerinden dolayı cezalandırılması, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise beraati talep edildi. Son savunmasını veren Mustafa Ekrem Ö., "Suçlamaları kabul etmiyorum. Torunuma böyle bir şey yapmam mümkün değildir. Madem öyle bir şey oldu torunum tekrar yanıma neden gelsin? Bana iftira atıldı. Kızımın ailesi bana iftira attı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanığın avukatı da mütalaayı kabul etmediğini belirtirken, Mustafa Ekrem Ö.'nün beraatini talep etti.



Yargılama sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ekrem Ö.'ye, Kocaeli'deki torununa 'nitelikli cinsel istismar'da bulunmaktan 8 yıl, mağdurun akrabası olması nedeniyle artırıma giderek 12 yıl, mağdurun 18 yaşından küçük olması nedeniyle tekrar artırıma giderek toplam 27 yıl hapis cezası verdi. Sanığın sabıkasının olmaması durumunu göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Mustafa Ekrem Ö.'ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ayrıca mahkeme heyeti, sanığın 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan beraatine karar verdi.



BURSA'DAKİ DAVA SÜRÜYOR



Diğer taraftan, sanık Mustafa Ekrem Ö.'nün, Bursa'da yaşayan diğer torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davanın devam ettiği bildirildi. - Kocaeli

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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