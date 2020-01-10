Torununa kavuşmanın sevincini oturma eylemi yapan annelerle paylaştı - Son Dakika

Diyarbakır'da uğruna oturma eylemi yaptığı, 17 yaşında dağa kaçırılan torunu Halil İbrahim Kadran'a kavuşan Halime Kadran, sevincini eylemi sürdüren annelerle paylaştı.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 130'uncu gününde sürüyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı müjdeli haberle torununu bağrına basan Kadran, HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Ailelerin alkışlarla karşıladığı Kadran, mutluluğunu evlatları için bekleyişini sürdüren anne ve babalarla paylaştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Kadran, her ailenin evladına kavuşması temennisinde bulundu.

Kadran, yaptığı açıklamada, torunuyla buluştuğu an yaşadığı heyecanı anlattı.

Torununun yaşadığı sevinci görünce "Nineciğim yeter, kalbim duracak." dediğini ifade eden Kadran, sarıldığında torununun kalbinin nasıl hızlı attığını hissettiğini belirtti.

Kadran, "Çok umutluyuz. Eylem yapan annelerin evlatlarının hepsi gelir inşallah. Yıllarca bu acıyı çektim. Kimi görseydim İbrahim diye sarılıyordum. Çok sevinçliyim, anlatılamaz bir duygu. Biraz da şoktayım. İnanmıyordum İbrahim olduğuna. Tekrar tekrar yüzüne bakıp, 'İbrahim sen misin?' diye sordum." diye konuştu.

Bu sırada kendisini arayan diğer torunuyla görüşen Kadran, kardeşinin, yıllar sonra kavuşacağı ağabeyine hediye telefon aldığını öğrendi.

"İnşallah bizim evlatlarımız da gelir"

Dağa 4 yıl önce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek oturma eylemi yapan anne Cennet Kabaklı, 130 yıl da sürse eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"Evladımın 'anne' demesini ve sarılmasını özledim. Oğlumun sevdiği yemekleri yapamıyorum. Çünkü oğlum yanımızda değil. Bugün sevindirici bir haber aldık. İnşallah bizim evlatlarımız da gelir." ifadelerini kullanan Kabaklı, aynı sevinci ve mutluluğu yaşamayı arzu ettiklerini kaydetti.

Kabaklı, "Bu bize bir umut ışığıdır. Bırakın artık evladımı. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar. Kimse gözyaşı dökmesin ve acı yaşamasın. İnşallah sonları gelir de başka anne ve babaların yüreği yanmaz." dedi.

Dağa 4 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın ise bir ailenin daha evladına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Oğluna seslenerek, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Aydın, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK yöneticileri çocukları mağaralarda ölüme mahkum ediyor. Kendileri ise sıcak yataklarında yatıyor. HDP ve PKK Kürtleri temsil etmiyor. Herkesin bunların iç yüzünü görmesi gerekir. Bunlar Kürtleri kullanıyor. Bunlar 13-15 yaşındaki çocukları zorla dağa götürüyor. Çocuklarımızı almadan hiçbir yere gitmiyoruz. Umudumuz daha çok arttı. Demek ki biz doğru adresteyiz ve burada olmaya da kararlıyız. Eylemimizi sonuna kadar devam ettireceğiz."