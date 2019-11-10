Son Dakika Haberleri: Torununa kavuştu
Son Dakika Magazin Torununa kavuştu

Torununa kavuştu

7 saat önce

Ünlü sanatçı, oğluyla ilişkisini düzeltince torunu Efe'yle de hasret giderdi.

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Ünlü sanatçı, oğluyla ilişkisini düzeltince torunu Efe'yle de hasret giderdi. Torununa oyuncaklar götüren Güner, minik çocuğun doğum gününü de gecikmeli olarak kutlamış oldu.

EFE, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:47 
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