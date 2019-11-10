Torununa kavuştu
7 saat önce
Ünlü sanatçı, oğluyla ilişkisini düzeltince torunu Efe'yle de hasret giderdi.
Ünlü sanatçı, oğluyla ilişkisini düzeltince torunu Efe'yle de hasret giderdi. Torununa oyuncaklar götüren Güner, minik çocuğun doğum gününü de gecikmeli olarak kutlamış oldu.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 08:47
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