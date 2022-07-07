KASTAMONU - Torununu arama çalışmalarını takip etmek için her gün 180 kilometre yol katediyor - Son Dakika
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KASTAMONU - Torununu arama çalışmalarını takip etmek için her gün 180 kilometre yol katediyor

07.07.2022 12:11

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, her gün yaklaşık 180 kilometre yol katederek torununun kaybolduğu alana gelip gidiyor.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı, her gün yaklaşık 180 kilometre yol katederek torununun kaybolduğu alana gelip gidiyor.

İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda 27 Haziran'da sele kapılan Recep Bakırcı'yı arama çalışması, Uzunöz Çayı'nın denize döküldüğü İnebolu'nun Özlüce köyüne kadarki 37 kilometrelik mesafede yürütülüyor.

Baba İhsan ve anne Türkan Bakırcı'nın hacda olması nedeniyle 66 yaşındaki dede Salih Bakırcı, her gün günün ilk ışıklarıyla İhsangazi ilçesi Yarışlar köyünden yola çıkıyor.

Köydeki bir komşusu tarafından otomobille İkizciler köyüne getirilen ve akşam saatlerine kadar burada torunundan gelecek haberi bekleyen Bakırcı, akşam da tekrar köyüne dönüyor.

Salih Bakırcı, AA muhabirine, torununun olaydan 25 gün kadar önce ormana çalışmaya geldiğini söyledi.

Anne ve babasının hacca gidecek olmasından dolayı torununun bir ara köye geldiğini anlatan Bakırcı, "Köyde iki gün durdu, çarşamba günü evden ayrıldı. Pazartesi günü de bu olayı duyduk." dedi.

Olayın ardından torununun kaybolduğu alana her gün geldiğini belirten Bakırcı, şunları kaydetti:

"Köyde anne babasının olmaması nedeniyle akşamları gitmek zorunda kalıyoruz. Köyde kardeşine yardım ediyorum. İneklerimiz var. Akşamları da akrabalarımız geliyor, bilgi almak istiyorlar. Onun için köye gidip geliyoruz. Netice alıncaya kadar gelmeyi düşünüyorum. Burası bizim köyümüze yaklaşık 90 kilometre."

Salih Bakırcı'yı her gün köyünden İkizciler köyüne getiren Mehmet Mıkçı ise dedenin acısını paylaştıklarını vurgulayarak, "Tek başına gelmesine içim elvermedi. Beraber gelip gidiyoruz. Bazı zamanlar hiç konuşmadan geliyoruz. Allah'ın izni ile sonuna kadar beraberiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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