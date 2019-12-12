Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü - Son Dakika

Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü

6 saat önce

Kastamonu'nun Göçkün köyünden torununu hastaneye götüren şahsın kullandığı aracın kamyonla çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü, System.String[]

Kastamonu'nun Göçkün köyünden torununu hastaneye götüren şahsın kullandığı aracın kamyonla çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Göçkün köyünden hem torununu hastaneye kontrole götürmek hem de yeni doğum yapan akrabalarını ziyaret için Kastamonu Devlet Hastanesine seyir halinde olan Salih Emik (67) idaresindeki panelvan minibüs, Seydiler ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek çakıl yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve 5 yaşındaki torunu Yasin Emik hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Salih Emik ile kızı Saliha Genç ve torunu Yasin Emik, Göçkün köyünde ikindi namazının sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.


1 hafta önce de 3 kişi hayatını kaybetmişti


Geçen hafta meydana gelen kazada da, İnebolu'dan Antalya'ya seyir halinde olan Şahin Küm idaresindeki otomobil (28), Taşoluk mevkiinde tır ile çarpışmış kazada Şahin Küm, 5 aylık hamile eşi Nihal Küm (23) ve 1 yaşındaki bebekleri Şennur Küm olay yerinde hayatını kaybederken Satılmış Küm ile 2,5 yaşındaki Evranur Küm ise yaralanmıştı. 2,5 yaşındaki Evranur, yaşanan kazada hem annesini, hem babasını hem de küçük kız kardeşini kaybetmişti.


"Acımız iki kat daha arttı"


Acılarının iki kat daha arttığını söyleyen Göçkün Köyü Muhtarı Ersin Çodur, "Kelimelerin düğümlendiği yerdeyiz şuanda Allah'ın takdir ilahi böyle bir hafta içerisinde 6 tane trafiğe kurban verdik. Mevla'm taksiratlarını af eylesin geri de kalanlara sabır sıhhat versin yaralı arkadaşımıza da acil şifalar versin diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Yayla Mahallesi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!
Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü Yeni başladığı motosikletli kurye işi sonu oldu Afyonkarahisar'daki kazada yürek burkan detay

Son Dakika Haberleri
03:20 Bariyerlerin üzerine çıkan minibüsteki vatandaşları itfaiye kurtardı - Son Dakika Haber
03:20 Başkent'te başından döner bıçağı ile yaralanan şahıs isyan etti - Son Dakika Haber
02:24 Ümraniye'de 12 katlı binanın trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika Haber
02:02 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
02:01 Karaman'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosu'nun kararına tepki: Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur - Son Dakika Haber
23:49 Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 03:41:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Torununu hastaneye götürürken kaza yaptı: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]