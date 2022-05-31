Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü - Son Dakika
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Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü

31.05.2022 14:30
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü

Beyoğlu'nda park halindeki minibüs, evlerine girmeye çalışan dede, anne ve çocuğuna çarptı.

Beyoğlu'nda park halindeki minibüs, evlerine girmeye çalışan dede, anne ve çocuğuna çarptı.

Torununu aracın altında kalmaktan son anda kurtaran dede Ahmet Yürük duvarla minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı kamerada.

Olay, geçtiğimiz iki gün önce Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halindeyken kaymaya başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda farkeden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaparak torununu havaya kaldırdı. Torununun hayatını kurtaran dede Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkıştı. Dede Yürük, kucağındaki torununu kurtarmayı başarırken, minibüs ile evin duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Mahalle sakinleri Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü yaralı olarak kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise Ahmet Yürük'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve bebeğinin ise Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. - İSTANBUL

Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü

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BEYOĞLU'NDA TORUNUNU KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ BEYOĞLU'NDA TORUNUNU KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 5 YARALI TEKİRDAĞ'DA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ 5 YARALI
Kaynak: İHA

Beyoğlu, Minibüs, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü - Son Dakika
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