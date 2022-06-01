Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada

01.06.2022 02:50

Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti.

Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada

Beyoğlu'nda torununu kurtarmaya çalışan dede öldü

İSTANBUL - Beyoğlu'nda park halindeki minibüs, evlerine girmeye çalışan dede, anne ve çocuğuna çarptı.

Torununu aracın altında kalmaktan son anda kurtaran dede Ahmet Yürük duvarla minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, iki gün önce Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halindeyken kaymaya başlayan minibüs Ahmet Yürük, kucağında torunu Aleyna ve gelini Fatma Yürük'e, evlerine girmek üzereyken çarptı. Minibüsü son anda fark eden Yürük, kucağındaki torununu kurtarmak için hamle yaparak torununu havaya kaldırdı. Torununun hayatını kurtaran dede Ahmet Yürük, minibüs ile duvar arasında sıkıştı. Dede Yürük, kucağındaki torununu kurtarmayı başarırken, minibüs ile evin duvarı arasında sıkışarak ağır yaralandı. Mahalle sakinleri Aleyna Yürük ile minibüsün altında kalan Fatma Yürük'ü yaralı olarak kurtardı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise Ahmet Yürük'ü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı olarak, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne ve bebeğinin ise Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada
Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada

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Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede öldü BEYOĞLU'NDA TORUNUNU KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ BEYOĞLU'NDA TORUNUNU KURTARDI KENDİSİ ÖLDÜ
Kaynak: İHA

Beyoğlu, Minibüs, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torununu kayan minibüsün altında kalmaktan kurtaran dede hayatını kaybetti...Kaza anı kamerada - Son Dakika
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