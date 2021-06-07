TORUNUNU KUCAĞINA ALABİLMEK İÇİN ÖLÜME MEYDAN OKUDU - Son Dakika

SİVAS'TA yaşayan 49 yaşındaki Tuğba Yıldızdağı, geçirdiği koronavirüs sonrası şikayetleri sona ermeyince doktora başvurdu. Kalp kapakçığı çürüdüğü belirlenen ve doktorlar tarafından 3 aylık ömrü kaldığı söylenen Yıldızdağı, torununu kucağına alabilmek için ölüme meydan okudu ve ameliyatını erteledi. Yıldızdağı, torunu dünyaya geldikten sonra başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Geçen ağustos ayında koronavirüse yakalanan 2 çocuk annesi Tuğba Yıldızdağı, geçmeyen öksürük şikayeti üzerine doktora başvurdu. Yapılan tetkikler sonrası mitral kapak yetmezliği tanısı konulan kadına doktorlar, 3 aylık ömrünün kaldığını ve hemen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Bu uyarıları ciddiye almayan Yıldızdağı, torununu kucağına alabilmek için ölüm riskine rağmen kalp ameliyatını erteledi. 2 ay sonra ameliyat masasına yatan Tuğba Yıldızdağı, başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

"KONTROLLER SONUCUNDA KALP KAPAKÇIĞIMIN ÇÜRÜDÜĞÜ SÖYLENİLDİ" Koronavirüs öncesinde kalbiyle ilgili bir şikayetinin olmadığını söyleyen Tuğba Yıldızdağı, "Kendi işini kendi yapan, merdiven çıkarken sorun yaşamayan hatta yürümeyi seven ve bunları yaparken pek de yorulmayan biriydim. Koronavirüsü çok ağır atlattım. Hatta bu süreçte 8 kilo verdim. Karantina sürecim bitmesine rağmen öksürüğüm kesilmeyince doktora başvurdum. Muayeneye gittiğimde doktor, 'Tuğba Hanım hemen kardiyolojiye gitmeniz lazım, nabzın şu anda 127 ve bu normal değil. Kalbinde üfürük var' dedi. Kontroller sonucunda kalp kapakçığımın çürüdüğü söylenildi. Kardiyolojiye başvurduğumda ise kalbimde büyüme ve yetmezlik oluştuğu, acilen ameliyat olmam gerektiği, olmadığım taktirde 3 aylık ömrümün kaldığı belirtildi" dedi.

"TORUNUM İÇİN ÖLÜMLE PROVA YAPTIM"

Nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu yaşadığı süreçte daha iyi anladığını dile getiren Yıldızdağı, "Resmen ölümle prova yaptım. O dönem çok duygusaldım. Çünkü ilk torunum dünyaya gelecekti. Her şey bir filim şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ölümden korkmadım ancak yarım bırakacağım hayata üzüldüm. Doktorum koronavirüs geçirdiğim için 3 ay sonra ameliyat olabileceğimi söyledi. O arada torunumun doğumunu görmüş oldum. Ameliyattan sonra torunum yaramın merhemi oldu" diye konuştu.

"ALGILAMA, UNUTKANLIK, ŞAÇ DÖKÜLMESİ VE DENGE SORUNU YAŞIYORUM"

3 yıl önce başka rahatsızlıktan dolayı olduğu ameliyat öncesi yapılan tetkiklerde herhangi bir kalp rahatsızlığına rastlanmadığını kaydeden Tuba Yıldızdağı, "Koronavirüsten sonra hayatımda birçok şey olumsuz yönde değişti. Algılama sistemim zayıfladı. Okuduğum kitabın bazı yerlerini 2-3 kere tekrar etmek zorunda kalıyorum. Unutkanlık oluşmaya başladı. 10 dakika önce içtiğim ilacı unutuyorum. Saçlarım dökülmeye başladı. Denge sorunları yaşamaya başladım. Bazen boşluğa düşüyor gibi oluyorum. Virüs, benim hayatımı yüzde yüz etkiledi. Kaygı bozukluğu oluştu. Yaşadığımız hayatın güzelliğinin farkında değilmişiz. Şimdi hayatı sindire sindire yaşıyorum" şeklinde konuştu.

"KORONAVİRÜS KALBİ ETKİLİYOR"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Prof. Dr. Mustafa Güden, "Tuğba Hanım koronavirüs hastalığı sonrası geçmeyen nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle bizlere başvurduğunda kalbinde ciddi rahatsızlıklar olduğunu gördük. Bizden önceki gittiği doktorlar da bu yönde görüşler bildirmiş. Torunu olacağı için ameliyatı bekletmemizi rica etti. Hastamız koronavirüs geçirdiği için açık kalp ameliyatı yapamazdık. Torunu dünyaya geldikten sonra başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Koronavirüs çok tehlikeli bir hastalık ancak hastamız için bir nimet olmuş. Kalp hastalığını koronavirüs sayesinde öğrenmiş oldu" dedi.

Koronavirüs hastalarında, kalp krizi geçirme riskinin artışının yanı sıra toplar ve atar damarlarda pıhtılaşma sorunu gibi birçok kardiyak probleminin daha sık görülebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Güden, "Saydığım bu sorunlar koronavirüs hastalığının ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Zeminde olan hastalığın bulunmasına da neden oluyor. Birçok hastanın hiçbir kalp hastalığı olmadan kalp krizi geçirmesine neden olabiliyor. Kovid-19 geçiren kişiler nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı yaşarlarsa virüsün tetiklediği bir hastalık olacağından tetkik ettirmeleri gerekir. Unutmayalım ki koronavirüs kalbi de etkiliyor" ifadelerini kullandı.