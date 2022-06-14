Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu - Son Dakika
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Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu

14.06.2022 18:09

Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan yaşlı adam rip akıntısına kapılarak boğuldu.

Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu

HATAY - Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde boğulmak üzere olan torununu kurtarmak için denize atlayan yaşlı adam rip akıntısına kapılarak boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle mevkiinde denize giren M.A. akıntıya kapıldı. Torununun boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını gören Aziz Şahin ise iddiaya göre torununu kurtarmak için denize atladı. Torununu kurtaran yaşlı adam, rip akıntısına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Aziz Şahin, sahilde yapılan kalp mesajı sonrası Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu
Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu
Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu
Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Torununu kurtarmak için denize atladı, rip akıntısında boğuldu - Son Dakika

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