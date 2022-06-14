Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu

14.06.2022 20:45
Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki torunu M.A.'yı kurtarmak isteyen Aziz Şahin (75), akıntıya kapılıp hayatını kaybetti.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 16 yaşındaki torunu M.A.'yı kurtarmak isteyen Aziz Şahin (75), akıntıya kapılıp hayatını kaybetti. Şahin'in torunu ise kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'deki sahilde meydana geldi. Dedesi Aziz Şahin ile sahile gelen M.A., serinlemek için deniz girdi. Bir süre sonra torununun suda çırpındığını gören Şahin, onu kurtarmak için denize girdi. Torununu kıyıya doğru yaklaştırmayı başaran Şahin, bu sırada rip akıntısına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, sahil güvenlik, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekipleri sevk edildi. Ekipler boğulan Şahin'i kısa sürede denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu
Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu
Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu
Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu
Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu
YORUMLAR
500
Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede boğuldu Hatay'da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtaran dede boğuldu
Kaynak: DHA

Aziz Şahin, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:01:16. #1.11#
SON DAKİKA: Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement