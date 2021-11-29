Torununu öldüren dede tutuklandı - Son Dakika

Torununu öldüren dede tutuklandı

Eskişehir'de para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de para istediği gerekçesiyle torununu bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeşiltepe Mahallesi Sevili Sokak üzerinde oturan Ali Gölbaşı (56) ile torunu Alihan Gölbaşı (22) arasında para isteme mevzusunda tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında Dede Gölbaşı, torunu Alihan Gölbaşını bıçakla yaraladı. Yaralan 22 yaşındaki torun, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alihan Gölbaşı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında gözaltına alınan Ali Gölbaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan dede, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

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